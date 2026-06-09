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Thế giới

Động đất mạnh nhất 146 năm làm rung chuyển Cuba, Mexico

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Trận động đất 6,1 độ, mạnh nhất kể từ năm 1880, xảy ra ngoài khơi Cuba, làm rung chuyển nhiều khu vực tại nước này và Mexico cũng như bang Florida của Mỹ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 8/6 ghi nhận trận động đất 6,1 độ, tâm chấn ở độ sâu 26 km ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Cuba, cách thị trấn Mantua, tỉnh Pinar del Rio khoảng 104 km.

Rung chấn xuất hiện tại hàng loạt địa phương ở Cuba. "Rung lắc rất mạnh, tôi chưa từng cảm thấy điều gì như vậy. Mọi người chạy ra ngoài, ai cũng hoảng sợ. Ở đây chưa từng có trận động đất nào như vậy", Yusmila Hernandez, 44 tuổi, nói tại nhà riêng ở Pinar del Rio, miền tây Cuba.

Báo Granma của Cuba cho biết đây là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận ở miền tây nước này, với rung chấn có thể cảm nhận được ở hầu hết khu vực, đặc biệt là ở Pinar del Rio và thủ đô Havana.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy không có thiệt hại về tài sản hay thương vong. Tuy nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Địa chấn Quốc gia Cuba (Cenais) khuyến cáo người dân nên tiếp tục theo dõi thông tin qua các kênh chính thức.

Tâm chấn ngoài khơi tây bắc Cuba. Đồ họa: Reuters
Tâm chấn ngoài khơi tây bắc Cuba. Đồ họa: Reuters

Ở Mexico, trận động đất lan tới các điểm du lịch Cancun, Playa del Carmen và Tulum trên bán đảo Yucatan. Người dân và nhân viên tại trung tâm thành phố Cancun, vốn không quen với những trận động đất mạnh, đã sơ tán khỏi các tòa nhà.

Các quy trình ứng phó khẩn cấp được kích hoạt tại hai bang Yucatan và Quintana Roo của Mexico. Hai bang này cho biết hiện chưa có báo cáo thiệt hại.

USGS cho biết rung chấn cũng được cảm nhận tại bang Florida của Mỹ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết không có cảnh báo hay theo dõi sóng thần nào được ban bố sau trận động đất.

Người dân Cancun, Mexico, đổ ra đường sau rung chấn ngày 8/6. Ảnh: Reuters
Người dân Cancun, Mexico, đổ ra đường sau rung chấn ngày 8/6. Ảnh: Reuters

Nhà địa chấn học Paul Earle của USGS cho biết trận động đất là hiện tượng bất thường tại khu vực này của Caribe, do xảy ra trong môi trường nội mảng kiến tạo, nơi hoạt động địa chấn thường rải rác và ít thường xuyên hơn nhiều so với tại các đới tiếp giáp giữa các mảng kiến tạo.

Theo ông Earle, các nhà khoa học chưa từng ghi nhận trận động đất mạnh tương tự trong bán kính 322 km quanh tâm chấn kể từ năm 1880, khi một trận động đất 6 độ xảy ra gần San Cristobal, Cuba.

vnexpress.net
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