Nhật Bản ban hành cảnh báo sóng thần sau động đất tại Philippines

Theo nhận định của các chuyên gia địa chấn học Nhật Bản, trận động đất xảy ra tại khu vực ngoài khơi Philippines vào lúc 8h38 sáng 8/6 (giờ địa phương) có cường độ lên tới 8,2 độ. Do ảnh hưởng của trận động đất, một số địa phương của Nhật Bản có thể ghi nhận những đợt sóng thần đầu tiên từ khoảng 11h00 theo giờ Nhật Bản.

Bản đồ cảnh báo sóng thần tại Nhật Bản do NHK đăng tải

Theo đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với toàn bộ khu vực duyên hải Thái Bình Dương. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện cơ quan này cho biết: “Cảnh báo sóng thần đã được ban bố từ tỉnh Ibaraki đến tỉnh Okinawa, cũng như toàn bộ khu vực quần đảo Izu và quần đảo Ogasawara. Nguy cơ xảy ra sóng thần là rất cao, do đó, mọi người cần lập tức rời khỏi các khu vực ven biển và mặt biển”.

Sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố, chính quyền nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Chiba, địa phương giáp thủ đô Tokyo, đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp đối với cư dân ở những khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tất cả các tuyến phà kết nối đảo chính với các đảo nhỏ ngoài khơi của Nhật Bản cũng đã buộc phải tạm dừng hoạt động.