Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Nhật Bản ban hành cảnh báo sóng thần sau động đất tại Philippines

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Sau trận động đất vừa xảy ra tại Philippines, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần trên phạm vi rộng lớn.

Theo nhận định của các chuyên gia địa chấn học Nhật Bản, trận động đất xảy ra tại khu vực ngoài khơi Philippines vào lúc 8h38 sáng 8/6 (giờ địa phương) có cường độ lên tới 8,2 độ. Do ảnh hưởng của trận động đất, một số địa phương của Nhật Bản có thể ghi nhận những đợt sóng thần đầu tiên từ khoảng 11h00 theo giờ Nhật Bản.

canh-bao-song-than-nhat-ban-4522.jpg
Bản đồ cảnh báo sóng thần tại Nhật Bản do NHK đăng tải

Theo đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với toàn bộ khu vực duyên hải Thái Bình Dương. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện cơ quan này cho biết: “Cảnh báo sóng thần đã được ban bố từ tỉnh Ibaraki đến tỉnh Okinawa, cũng như toàn bộ khu vực quần đảo Izu và quần đảo Ogasawara. Nguy cơ xảy ra sóng thần là rất cao, do đó, mọi người cần lập tức rời khỏi các khu vực ven biển và mặt biển”.

Sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố, chính quyền nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Chiba, địa phương giáp thủ đô Tokyo, đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp đối với cư dân ở những khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tất cả các tuyến phà kết nối đảo chính với các đảo nhỏ ngoài khơi của Nhật Bản cũng đã buộc phải tạm dừng hoạt động.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-ban-hanh-canh-bao-song-than-sau-dong-dat-tai-philippines-post1298733.vov

Tin liên quan

Tags:

#động đất #sóng thần #nhật bản #Philippines #cảnh báo #sơ tán #biển

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!