Động đất 7,8 độ tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên 47

Báo cáo tình hình mới nhất của Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Philippines (NDRRMC) cũng xác nhận, các trường hợp thương vong đều tập trung ở Vùng 11 và Vùng 12, ngoài ra còn có 688 người khác bị thương do động đất.

Lãnh đạo Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD), ông Bernardo Rafaelito Alejandro cho biết, hơn 75.000 gia đình với khoảng 350.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Trong đó, hơn 16.000 người vẫn đang trú ẩn ở các trung tâm sơ tán, gần 30.000 người khác đang cần hỗ trợ, giúp đỡ. Tổng cộng hơn 12.600 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 2.300 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn.

Một tòa nhà ở Mindanao, Philippines bị đổ sập sau trận động đất hôm 8/6. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Philippines

Bộ Lao động và Việc làm Philippines (DOLE) bắt đầu lên danh sách người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất để thực hiện chính sách cung cấp hỗ trợ. Sáng kiến này là một phần trong phản ứng toàn diện của chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đối với thảm họa, khi các nhà chức trách tiếp tục đánh giá thiệt hại và mở rộng viện trợ cho những người bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Lao động Francis Tolentino cam kết, chính phủ sẽ hỗ trợ đồng thời khi các hoạt động cứu hộ và cứu trợ vẫn đang tiếp diễn. Người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính 15.000 peso (tương đương 6,5 triêụ đồng). Chương trình việc làm khẩn cấp sẽ cung cấp cơ hội việc làm ngắn hạn và mức lương tương ứng cho người lao động bị mất việc trong thời gian phục hồi sau thiên tai.

Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp diễn. Bộ Lao động Philippines cũng đã thành lập Đội cứu hộ và phản ứng nhanh chuyên trách, để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa.