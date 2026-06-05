Việt Nam lên tiếng về kết luận điều tra của Mỹ về lao động cưỡng bức

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo ngày 14-5 - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Tại họp báo thường kỳ ngày 4-6 ở Hà Nội, Tuổi Trẻ Online đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đại diện thương mại Mỹ (USTR) ngày 2-6 đề xuất áp thuế bổ sung 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Mỹ.

Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng, ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức".

Bà nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do.

"Chủ trương này được quy trình cụ thể trong các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, được đảm bảo thực hiện trong thực tế", bà nói.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết thêm thời gian qua, Việt Nam tham gia phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Việt Nam đã cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết cho phía Mỹ trong quá trình điều tra.

"Trên tinh thần đó, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại, trên cơ sở các cam kết thương mại song phương, đa phương của mỗi bên, nỗ lực bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động và doanh nghiệp", bà Phạm Thu Hằng nêu.

Kết luận điều tra của Mỹ là gì?

Từ ngày 12-3, USTR đã khởi xướng 60 cuộc điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, liên quan đến việc các nền kinh tế không ban hành hoặc không thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Ngoài Việt Nam, 53 nền kinh tế khác bị cho là không ban hành và không thực thi hiệu quả lệnh cấm gồm Argentina, Úc, Bangladesh, Brazil, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản, Malaysia, Na Uy, Philippines, Nga, Saudi Arabia, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Anh,... cùng nhiều nền kinh tế khác.

6 nền kinh tế không thực thi hiệu quả lệnh cấm là Canada, Ecuador, Liên minh châu Âu, Indonesia, Mexico và Pakistan.

USTR cũng đề xuất cơ chế cho phép một lượng hàng dệt may nhập khẩu vào Mỹ được hưởng thuế thấp hơn, tuy nhiên không nêu cụ thể.

Bên cạnh đó một số mặt hàng sẽ được miễn đợt áp thuế mới gồm năng lượng, đất hiếm, thịt bò, cà phê, dược phẩm, linh kiện máy bay.