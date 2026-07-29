Động đất Nhật Bản: Nhiều người nghi thiệt mạng trong trung tâm thương mại

Trung tâm thương mại bị sập do động đất (Ảnh: Reuters).

300.000 người sơ tán

Một trận động đất mạnh 7,1 độ với tâm chấn ở độ sâu 10km tại tỉnh Kumamoto miền Nam Nhật Bản vào chiều 28/7 đã khiến khoảng 300.000 người phải sơ tán, nhiều người có thể đã thiệt mạng do mắc kẹt bên trong một trung tâm thương mại.

Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại trong khu vực.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc có người bị thương. Mất điện và hỏa hoạn đã xảy ra ở một số khu vực, đồng thời cũng có thiệt hại về đường xá, cầu cống và sự sụp đổ của các tòa nhà. Tôi kêu gọi mọi người hãy hành động để tự bảo vệ mình, bao gồm cả việc sơ tán đến nơi an toàn”, bà Takaichi nói.

Khoảng 300.000 người đã được hướng dẫn di chuyển đến các trung tâm sơ tán, trong khi 3.600 binh sĩ sẽ được triển khai để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai khi các dư chấn vẫn tiếp tục rung chuyển.

Trong khi đó, hơn 46.000 hộ gia đình trong khu vực hiện đang rơi vào cảnh mất điện sau trận động đất. Công ty điện lực địa phương cho biết họ đã thành lập một đơn vị ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ công tác khôi phục nguồn điện.

Tuy nhiên, nhà máy điện hạt nhân Sendai, nằm cách tâm chấn động đất khoảng 100km, không chịu bất kỳ thiệt hại nào.

Nhiều người nghi thiệt mạng do mắc kẹt

Tại thị trấn Kashima thuộc tỉnh Kumamoto, tầng hai của một trung tâm thương mại đã bị sập, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Hiện chưa thể xác định chính xác số người mắc kẹt.

Đài truyền hình TBS đưa tin, “nhiều người” có thể đã thiệt mạng bên trong trung tâm thương mại bị hư hại bởi trận động đất.

Lực lượng chữa cháy đã đến hiện trường nhưng không thể tiến vào tòa nhà từ tầng một, làm cản trở các hoạt động cứu hộ của họ.

Trước đó, cảnh sát cho biết họ đã nhận được các báo cáo về những tiếng động giống như một vụ nổ tại Aeon Mall ở khu vực Kumamoto, nhưng chưa thể cung cấp thêm thông tin về thiệt hại hay bất kỳ thương vong nào.

Một người phát ngôn của Aeon cho biết khách hàng và nhân viên đã được sơ tán ngay sau đợt rung chấn ban đầu và nguyên nhân chính xác của vụ nổ tiếp theo vẫn chưa rõ ràng.

Một số tòa nhà khác cũng bốc cháy hoặc sụp đổ một phần, trong khi các vết nứt lớn xuất hiện trên các con đường chính, bao gồm cả một đường cao tốc trên cao. Dịch vụ đường sắt bị gián đoạn và các chuyến bay bị hoãn/hủy.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, người dân ở các khu vực cảm nhận được đợt rung chấn lớn nhất phải đề phòng các trận động đất mạnh tiếp theo trong khoảng một tuần, cũng như nguy cơ sạt lở đất.

Vào năm 2016, Kumamoto từng bị tàn phá bởi hai trận động đất kinh hoàng (trận đầu tiên mạnh 6,5 độ, tiếp theo là trận 7,3 độ diễn ra hai ngày sau đó) khiến 273 người thiệt mạng và hơn 2.800 người khác bị thương.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ bị động đất nhất thế giới, với một đợt rung chấn xảy ra ít nhất mỗi 5 phút.

Nằm dọc theo "Vành đai lửa" của các núi lửa và rãnh đại dương bao quanh một phần Thái Bình Dương, Nhật Bản chiếm khoảng 20% số trận động đất có độ lớn từ 6 độ trở lên trên thế giới.

Tâm chấn ở độ sâu 10km (Ảnh: IKA News).

Theo AFP