Thảm sát tại Tây Bắc Nigeria khiến ít nhất 30 người thiệt mạng

Vụ tấn công tại bang Kaduna khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, tiếp tục cho thấy tình trạng mất an ninh kéo dài ở Nigeria, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tập kích và bắt cóc của các nhóm vũ trang.
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công do các tay súng thực hiện nhằm vào một cộng đồng dân cư ở Tây Bắc Nigeria. Đây là vụ bạo lực mới nhất xảy ra tại khu vực vốn thường xuyên bất ổn này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi ngày 27/7, người dân địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra vào đêm 26/7 (theo giờ địa phương) tại làng Naridon, thuộc khu vực hành chính Kaura, bang Kaduna.
Ông Derek Christopher, Chủ tịch Mạng lưới Hòa bình và An ninh Nam Kaduna, cho biết đây không phải là lần đầu tiên ngôi làng này bị tấn công.
Ông nhấn mạnh, "cùng thời điểm này năm ngoái, cộng đồng ở khu vực trên cũng đã bị tấn công," đồng thời cho rằng chính quyền dường như đã không còn ý định bảo vệ khu vực trước những cuộc tấn công của các nhóm vũ trang.
Trong khi đó, ông Raphael Joshua, một cư dân địa phương, cho hay thi thể những người thiệt mạng đã được đưa đến một bệnh viện gần đó và việc chuẩn bị mai táng đang được tiến hành.
Ông Rubean James, một người sống sót và là cư dân của làng Naridon, xác nhận có 31 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Đến nay, chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công.
Miền Tây Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ của Nigeria thường xuyên xảy ra các vụ tập kích và bắt cóc đòi tiền chuộc do các băng nhóm tội phạm có vũ trang thực hiện.
Bên cạnh tình trạng bạo lực do các băng nhóm vũ trang gây ra, Nigeria còn phải đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài của tổ chức cực đoan Boko Haram và nhánh ly khai của tổ chức này là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP), hoạt động chủ yếu tại khu vực Đông Bắc nước này./.
Thành phố Ramat Gan, gần trung tâm Tel Aviv, đã mở toàn bộ các hầm trú bom công cộng sau khi đánh giá của chính quyền địa phương cho thấy nguy cơ Iran tiến hành tấn công tên lửa trong dịp cuối tuần này gia tăng và không còn ở mức thấp.
Đại sứ đặc nhiệm của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ việc người đứng đầu nước Nga tham dự diễn đàn nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế của Nga với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Malaysia đang được khuyến nghị đẩy sớm các biện pháp ứng phó trước nguy cơ siêu El Nino có thể xuất hiện vào cuối năm nay, nhằm giảm thiểu tác động đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và môi trường.
Ngày 16/7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 đại biểu có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz - ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới. Ông Koretsky chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trước đây.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa hàng hải tại eo biển Hormuz.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!