Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp tại 13 tỉnh, thành do bạo lực gia tăng

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/6, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp mới kéo dài 60 ngày tại 10 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc trung ương, do bạo lực tội phạm gia tăng gây bất ổn nghiêm trọng.

Theo sắc lệnh hành pháp được công bố cùng ngày, biện pháp trên được áp dụng tại các tỉnh ven biển Guayas, Manabi, Santa Elena, Los Rios, El Oro và Esmeraldas, cùng các tỉnh Pichincha, Santo Domingo de los Tsachilas, Sucumbios và Azuay.

Các địa phương La Mana, Las Naves và La Troncal cũng nằm trong diện áp dụng tình trạng khẩn cấp.

Sắc lệnh cho phép lực lượng an ninh tiến hành khám xét khẩn cấp khi có căn cứ cho thấy các thành viên của các băng nhóm vũ trang hoặc tổ chức tội phạm đang ẩn náu trong các cơ sở, nhà ở.

Việc khám xét cũng có thể được thực hiện khi có nghi vấn về sự hiện diện của vũ khí, đạn dược, chất nổ hoặc các chất bị kiểm soát.

Bên cạnh đó, nhà chức trách được trao quyền thu thập, phân tích và xử lý các thông tin cần thiết nhằm ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh, đồng thời cho phép trưng dụng tạm thời các hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp cần thiết cho các hoạt động an ninh.

Chính phủ Ecuador cho biết thời gian gần đây nước này ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vụ bạo lực, tấn công có vũ trang và hoạt động phạm tội có tổ chức.

Các hành vi giết người, tống tiền, bắt cóc, cướp bóc và buôn bán ma túy tiếp tục làm gia tăng bất ổn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế và đời sống thường nhật.

Theo sắc lệnh, việc triển khai các biện pháp đặc biệt với sự tham gia của lực lượng vũ trang được đánh giá là cần thiết nhằm tăng cường kiểm soát tình hình, khôi phục trật tự công cộng và giảm bớt tâm lý lo ngại trong xã hội./.