5 thói quen giúp người Nhật khỏe mạnh khi về già

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Đặc biệt, tỉnh Okinawa được xếp vào nhóm "Vùng Xanh" (Blue Zones) - nơi có nhiều người sống thọ và ít mắc bệnh mạn tính. Theo các chuyên gia, lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng tạo nên điều này. Dưới đây là 5 thói quen góp phần giúp người Nhật khỏe mạnh khi về già.

Sống có mục đích

Ikigai là triết lý sống bắt nguồn từ Okinawa, được hiểu là tìm ra lý do để mỗi ngày thức dậy và tận hưởng cuộc sống. Theo Times of India, người Nhật cho rằng sống lâu sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi mỗi người có mục tiêu và niềm vui riêng, dù đó là chăm sóc khu vườn, dành thời gian cho gia đình hay theo đuổi một sở thích lâu dài.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy những người có mục đích sống rõ ràng thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn, giảm căng thẳng và duy trì các thói quen có lợi cho sức khỏe.

Uống matcha

Matcha là dạng trà xanh cô đặc, chế biến bằng cách nghiền lá thành bột, đã gắn bó với văn hóa Nhật Bản trong nhiều thế kỷ. Các bụi trà được che chắn khỏi ánh nắng mặt trời trong 20-30 ngày trước khi thu hoạch. Bóng râm kích thích sự gia tăng nồng độ diệp lục, giúp lá trà có màu xanh đậm hơn, tăng sản xuất axit amin. Sau khi thu hoạch, thân và gân lá được loại bỏ, phần lá còn lại được nghiền thành bột mịn. Do sử dụng toàn bộ lá trà nên matcha chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao cùng các vitamin A, C và E.

Matcha giàu chất chống oxy hóa cùng các vitamin A, C và E. Ảnh: Bảo Bảo

Theo Verywell Health, matcha đặc biệt giàu catechin, nhất là EGCG - hợp chất chống oxy hóa có thể giúp giảm tổn thương do gốc tự do và hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng. L-theanine, axit amin trong matcha có thể giúp tăng sự tỉnh táo nhưng vẫn tạo cảm giác thư giãn.

Ăn đến no khoảng 80%

Hara Hachi Bu là nguyên tắc ăn uống lâu đời của người Okinawa, khuyến khích dừng bữa ăn khi cảm thấy khoảng 80% no. Thói quen này giúp hạn chế ăn quá nhiều, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện tiêu hóa. Ăn chậm, chú ý đến cảm giác đói và no cũng giúp hình thành thói quen ăn uống có ý thức hơn.

Trân trọng sự không hoàn hảo

Wabi-sabi là triết lý thẩm mỹ nổi tiếng của Nhật Bản, đề cao vẻ đẹp của sự giản dị và những điều không hoàn hảo. Người Nhật áp dụng triết lý này bằng cách sống tối giản, giảm áp lực phải hoàn hảo và trân trọng những giá trị bình dị trong cuộc sống hằng ngày. Lối sống này được cho là góp phần giảm căng thẳng, giúp mỗi người cảm thấy hài lòng hơn với cuộc sống hiện tại.

Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên

Shinrin-yoku hay "tắm rừng" là hoạt động dành thời gian giữa thiên nhiên để thư giãn và tái tạo năng lượng. Shinrin-yoku là thực hành có chủ đích, chậm rãi và mang tính thiền định.

Đi bộ trong rừng hoặc đắm mình không gian xanh giúp nhiều người giảm lo âu, tạm rời xa các thiết bị điện tử và cảm thấy tinh thần minh mẫn hơn. Đây là một trong những thói quen được người Nhật duy trì để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.