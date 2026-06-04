Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin, thay vì phải chờ đến lượt sau khi tất cả các bên khác trên thế giới giải quyết xong các xung đột của họ. Ông cũng thừa nhận rằng vấn đề chính đối với Mỹ hiện nay là cuộc xung đột với Iran.

Cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, diễn ra vào tháng 2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Phía Mỹ tuyên bố rằng hiện nước này không có bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch với Ukraine.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang của cuộc xung đột Nga-Ukraine là “có thật”, trong bối cảnh Ukraine ngày càng thể hiện năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trước Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, ông Rubio cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Ông Rubio nhận định rằng Ukraine đang ngày càng cải thiện khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa. Theo ông, diễn biến này cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, trong bối cảnh nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu và được đánh giá cao hơn so với 2 năm trước.

Trước đó cùng ngày, trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Rubio bày tỏ quan ngại tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, đồng thời thừa nhận những nỗ lực ngoại giao đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Theo ông, cả Moskva và Kiev hiện vẫn chưa sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ cần thiết để mở đường cho một thỏa thuận hòa bình.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định Washington vẫn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết nước này đã dành nhiều nguồn lực cũng như thời gian ở cấp cao để thúc đẩy tiến trình này trong suốt năm qua.