Chile thu giữ lượng ma túy lớn nhất trong lịch sử chuẩn bị xuất sang châu Âu

Tang vật một vụ bắt giữ cocaine. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 8/6, nhà chức trách Chile thông báo đã tịch thu hơn 100 tấn ma túy giấu trong các lô hàng gỗ xẻ chuẩn bị xuất khẩu sang châu Âu.

Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.

Trong một thông cáo, Cục Hải quan Chile cho biết nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa văn phòng công tố, cảnh sát biển và lực lượng hải quan, cơ quan chức năng đã tịch thu 1.080 tấn gỗ có chứa nhiều loại ma túy khác nhau, qua đó giáng đòn mạnh vào mạng lưới tội phạm có tổ chức tại nước này.

Số ma túy bị phát giác chủ yếu là cocaine và ketamine, với giá trị bán lẻ ước tính trên thị trường chợ đen tại châu Âu lên tới 8,3 tỷ USD.

Sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, lực lượng an ninh đã xác định được 45 container chở lô gỗ trên có nguồn gốc từ Bolivia.

Đại diện hải quan cho biết nếu số hàng này được vận chuyển trót lọt, các băng nhóm tội phạm sẽ sử dụng "các quy trình hóa học tiên tiến" tại các phòng thí nghiệm chuyên dụng để bóc tách ma túy ra khỏi gỗ.

Tổng khối lượng ma túy bị tịch thu có thể tiếp tục tăng do cơ quan chức năng đang mở rộng kiểm tra thêm nhiều container có dấu hiệu đáng ngờ khác./.