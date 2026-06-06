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Thế giới

Lãnh đạo Lào, Campuchia, Thái Lan sắp thăm Việt Nam

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Thủ tướng ba nước Lào, Campuchia, Thái Lan sắp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone diễn ra ngày 7-9/6. Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra ngày 8-9/6, theo Bộ Ngoại giao.

Cả ba chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Lãnh đạo Lào, Campuchia và Thái Lan sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba, diễn ra tại Hà Nội ngày 9-10/6.

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Từ trái qua phải: Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Reuters, UN

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục nhiều năm và lần đầu tiên đạt mốc 3 tỷ USD năm 2025. Việt Nam mỗi năm cấp hàng nghìn suất học bổng cho lưu học sinh Lào. Hàng chục nghìn cán bộ, sinh viên Lào đã và đang học tập tại Việt Nam, tạo nguồn nhân lực và cầu nối hợp tác lâu dài.

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024.

Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 6/8/1976. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024.

Giới thiệu về Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026. Video: BNG

Với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm", AFF 2026 được tổ chức trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược.

Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng XIV, góp phần thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập sâu rộng tới cộng đồng khu vực và quốc tế.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến của Việt Nam được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023.

vnexpress.net
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#Lào #Campuchia #Thái Lan #Việt Nam #AFF 2026 #Hợp tác khu vực

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