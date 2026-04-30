Ông Trump sửa hình eo biển Hormuz thành 'eo biển Trump'

Bài đăng đính kèm một bản đồ đã được chỉnh sửa về điểm nghẽn vận tải dầu mỏ quan trọng này, theo The Economic Times.

Cách đây một tháng, ông Trump cũng từng gọi Hormuz là “eo biển Trump”. Ông phát biểu: “Họ phải mở cửa eo biển Trump, ý tôi là Hormuz. Xin lỗi, tôi rất tiếc. Thật là một sai lầm.”

Phát biểu này đã khiến khán giả tại hội trường bật cười. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng với bản thân "chẳng có gì là tình cờ", ám chỉ rằng phần lớn những gì ông nói và làm đều có chủ đích.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là một trong những tuyến hàng hải huyết mạch, đảm nhận vận chuyển phần lớn sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Động thái của ông Trump thu hút sự chú ý đặc biệt do tính nhạy cảm về địa chính trị tại khu vực và tầm quan trọng của nó đối với an ninh năng lượng thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo giá dầu có khả năng lên 140 USD

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ tầng dầu mỏ Iran sắp sụp đổ do lệnh phong tỏa.

Ông Ghalibaf khẳng định các biện pháp của Mỹ chỉ làm tăng giá dầu lên hơn 120 USD và có khả năng lên 140 USD, chứ không gây áp lực lên giới hạn lưu trữ của Iran, theo CNN.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, ông chỉ trích Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng các cố vấn vì thúc đẩy lý thuyết phong tỏa dựa trên tư duy sai lầm, khiến giá dầu tưng lên mức 120 USD/thùng. Ông Ghalibaf nói: “Vấn đề (với cuộc phong tỏa) không nằm ở lý thuyết, mà là ở tư duy”.

Đáp lại nhận định của ông Trump rằng các giếng dầu Iran sẽ "phát nổ trong ba ngày" vì bể chứa đầy, ông Ghalibaf tuyên bố Iran có thể duy trì trạng thái hiện tại trong 30 ngày và sẵn sàng phát trực tiếp để chứng minh.

Trước đó, phía Mỹ cho rằng việc phong tỏa các cảng đã khiến dầu thô không còn nơi tiêu thụ, dẫn đến các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trong hệ thống đường ống và bể chứa. “Điều gì sẽ xảy ra là, đường ống đó sẽ phát nổ từ bên trong, cả về mặt cơ học lẫn trong lòng đất”, ông Trump nói vào Chủ nhật trên Fox News.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư nhận định với CNN rằng các cuộc chiến tại Iran và Ukraine có thể kết thúc theo "một lộ trình tương tự" sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khi phóng viên Kaitlan Collins của CNN hỏi về việc cuộc chiến nào sẽ kết thúc trước, ông Trump cho rằng cả hai đang có diễn biến tương đồng.

Đáng chú ý, ông Trump khẳng định Ukraine đã thất bại về mặt quân sự, dù bối cảnh phát biểu cho thấy ông dường như đang ám chỉ Iran. Ông dẫn chứng việc 159 tàu chiến của đối phương đã bị đánh chìm, khiến họ mất khả năng triển khai hải quân. Ông đặt câu hỏi về khả năng tác chiến của đối phương khi thiếu hụt cả hải quân, không quân và khí tài phòng không.

Trước đó, Tổng thống Trump từng dự báo cuộc chiến Iran - do Mỹ phát động vào ngày 28/2 - sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần. Trong khi đó, cuộc chiến tại Ukraine đã bắt đầu từ năm 2022 và vẫn đang tiếp diễn.

Về nội dung trao đổi với ông Putin, ông Trump cho biết hai bên đã thảo luận một phần về vấn đề Iran, nhưng trọng tâm chính là tìm kiếm giải pháp cho Ukraine. Ông bày tỏ hy vọng sẽ sớm đưa ra một giải pháp thỏa đáng cho các cuộc xung đột này.

Chủ tịch Quốc hội Iran kêu gọi đoàn kết

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng buộc Iran phải "đầu hàng" bằng cách áp dụng áp lực kinh tế và lợi dụng các chia rẽ nội bộ.

Ông Ghalibaf, một nhà đàm phán chủ chốt trong các cuộc đối thoại ngừng bắn với Mỹ, cho biết các đối thủ của Iran đang cố gắng làm suy yếu đất nước từ bên trong thông qua "chiến thuật bao vây và thao túng truyền thông".

Ông kêu gọi công chúng duy trì sự đoàn kết, cho rằng đây là cách để chống lại "âm mưu" mới của kẻ thù.

"Mỗi hành động gây chia rẽ đều là một phần trong kế hoạch của kẻ thù", ông Ghalibaf nói, đồng thời cho biết thêm rằng các quan chức Iran "tất cả đều là những người tuân theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo tối cao".

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, động thái này như một tuyên bố chung về sự ủng hộ chính trị và đoàn kết thay vì là một cuộc bỏ phiếu chính thức tại Quốc hội.

Trong những ngày gần đây, đã có những kêu gọi đoàn kết lặp đi lặp lại từ nhiều quan chức khác nhau, bao gồm tổng thống, các thành viên quốc hội và giáo sĩ chủ trì lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, thúc giục người dân tránh chỉ trích lẫn nhau.