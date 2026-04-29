UAE bất ngờ tuyên bố rút khỏi OPEC và OPEC+

Các bồn chứa đang được xử lý tại nhà máy lọc dầu và tổ hợp hóa dầu Ruwais ở Al Ruwais, UAE - Ảnh: BLOOMBERG

UAE quyết định độc lập

Theo Hãng tin Reuters ngày 28-4, việc UAE thông báo rời OPEC có thể gây xáo trộn đáng kể và làm suy yếu hình ảnh tổ chức, khi OPEC nhiều năm qua vẫn nỗ lực duy trì hình ảnh đoàn kết dù tồn tại khác biệt về địa chính trị và hạn ngạch sản lượng.

Phát biểu với Reuters, Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei cho biết quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng các chiến lược năng lượng hiện tại và tương lai liên quan đến sản lượng sản xuất.

Ông khẳng định đây là "quyết định mang tính chính sách", đồng thời nhấn mạnh Abu Dhabi không tham vấn bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả Saudi Arabia - nước được xem là lãnh đạo trên thực tế của OPEC.

Động thái rút lui trên cũng bao gồm việc UAE rời khỏi liên minh mở rộng OPEC+, trong bối cảnh các nhà sản xuất vùng Vịnh đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz.

Ông Mazrouei cho biết việc UAE rút khỏi OPEC và OPEC+ sẽ không gây tác động quá lớn đến thị trường trong ngắn hạn, bởi những bất ổn tại eo biển Hormuz mới là yếu tố chi phối chính nguồn cung hiện nay.

Theo Hãng tin AP, quyết định này của UAE thực tế đã được dự đoán từ trước, khi những năm gần đây nước này nhiều lần phản đối các hạn ngạch sản lượng của OPEC mà họ cho là quá thấp - đồng nghĩa với việc UAE không thể bán ra thị trường toàn cầu lượng dầu nhiều như mong muốn.

Lợi ích kinh tế phía sau quyết định rút lui

Việc UAE rời OPEC được xem là một tín hiệu tích cực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từ lâu đã chỉ trích tổ chức này vì góp phần đẩy giá dầu lên cao.

Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2018, ông từng cáo buộc OPEC "bòn rút phần còn lại của thế giới". Ông Trump cũng nhiều lần liên hệ việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho các nước vùng Vịnh với chính sách giá dầu, cho rằng các đồng minh đang "lợi dụng" sự bảo vệ của Washington để duy trì giá năng lượng ở mức cao.

Bên cạnh yếu tố thị trường, quyết định rút lui còn phản ánh sự bất mãn của UAE đối với phản ứng của các nước Ả Rập trước các cuộc tấn công từ Iran trong thời gian chiến sự.

Cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE Anwar Gargash đã công khai chỉ trích lập trường của các nước trong khu vực, cho rằng họ chỉ hỗ trợ nhau ở mức hậu cần, trong khi về chính trị và quân sự lại thể hiện sự yếu kém "chưa từng có".

Ông Gargash cho biết không bất ngờ với phản ứng hạn chế từ Liên đoàn Ả Rập, nhưng bày tỏ thất vọng khi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng không có lập trường mạnh mẽ như kỳ vọng.

Trong khi đó, giới chức UAE cho rằng nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, và việc rời khỏi OPEC sẽ giúp nước này linh hoạt hơn trong điều chỉnh sản lượng để đáp ứng thị trường. Hiện công suất dự phòng toàn cầu đang ở mức thấp kỷ lục, khiến thị trường dầu mỏ ngày càng bị siết chặt.

Việc hoạt động bên ngoài khuôn khổ OPEC cũng cho phép UAE tận dụng tối đa lợi thế là một trong những nhà sản xuất dầu có chi phí thấp và mức phát thải carbon thấp nhất thế giới.

Về tổng thể, Abu Dhabi tin rằng quyết định rút khỏi OPEC sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nền kinh tế toàn cầu, thông qua việc góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng linh hoạt, ổn định và đáng tin cậy hơn trong bối cảnh thị trường đầy biến động hiện nay.