Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Rehovot, Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng đối với các lô dầu vận chuyển tới Cuba, Triều Tiên hoặc khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là biện pháp có phạm vi hẹp và mang tính tạm thời, phù hợp mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm “tối đa hóa nguồn cung năng lượng cho thế giới” và bảo đảm ổn định thị trường.

Ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công vào Iran, Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% số lượng dầu và khí đốt toàn cầu, đồng thời tấn công kết cấu hạ tầng năng lượng tại Trung Đông. Những động thái trên đã đẩy giá dầu thô tăng vọt.

Trong khi đó, Israel đẩy mạnh các chiến dịch không kích trên nhiều mặt trận. Quân đội Israel cho biết đã đạt những kết quả đáng kể trong các đợt không kích nhằm vào Iran. Tại Liban, quân đội Israel thông báo đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu, trong đó có khoảng 120 sở chỉ huy, hơn 100 kho vũ khí. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi ngày 20/3 tuyên bố, các quan chức và chỉ huy quân sự của Mỹ và Israel sẽ bị nhắm mục tiêu, kể cả khi họ đang ở nước ngoài nghỉ dưỡng hay du lịch. Ông nhấn mạnh các khu nghỉ dưỡng, điểm giải trí và địa điểm công cộng trên toàn thế giới “sẽ không còn an toàn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, cho rằng liên minh này đã không hành động tương xứng với lợi ích mà họ đang hưởng từ khu vực Trung Đông. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết đề nghị của Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham về việc xem xét lại các căn cứ quân sự Mỹ tại Tây Ban Nha và Đức là điều “đáng cân nhắc”. Theo ông Trump, các quốc gia châu Âu đang hưởng lợi trực tiếp từ nguồn năng lượng vận chuyển qua eo biển này, nhưng lại không tích cực trong việc tham gia bảo vệ an ninh khu vực.