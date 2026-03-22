Liên hợp quốc đề xuất hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết tổ chức đa phương này có thể hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tàu thương mại thả neo ngoài khơi Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, do gián đoạn hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ông Guterres đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn của tờ Politico xuất bản tại châu Âu. Ông đã đề cập đến Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, cho rằng mục tiêu là xem xét khả năng tạo ra các điều kiện tương tự tại eo biển Hormuz. Theo ông Guterres, bối cảnh là khác nhau, giải pháp cũng sẽ khác nhau, nhưng Liên hợp quốc muốn đóng vai trò hữu ích và sẵn sàng điều phối cơ chế này. Liên hợp quốc đã thành lập các nhóm công tác để triển khai thực hiện, nhưng ưu tiên phối hợp trực tiếp với Mỹ và các quốc gia khác.

Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cùng 7 quốc gia khác, bao gồm các nước châu Âu và Nhật Bản, đưa ra tuyên bố chung phản đối việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược trung chuyển hơn 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Hiện Hàn Quốc cũng đang đàm phán chặt chẽ với các nước, trong đó có Iran, để bảo đảm bình thường hàng hoá eo biển Hormuz, sau khi Tehran tuyên bố sẵn sàng cho phép các tàu hướng đến Nhật Bản đi qua tuyến đường biển này. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chính phủ nước này đang theo dõi sát các diễn biến ở Trung Đông, đồng thời tìm cách bảo vệ công dân và bảo đảm an ninh các tuyến đường vận chuyển năng lượng.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẵn sàng cho phép các tàu hướng đến Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz sau khi tham vấn với Tokyo.

