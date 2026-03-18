Tổng thống Mỹ nói về thời điểm có thể rút quân, chấm dứt xung đột với Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 17/3 tuyên bố mặc dù Mỹ chưa sẵn sàng chấm dứt xung đột với Iran, nhưng “sẽ rút quân trong tương lai gần”.

“Chúng tôi chưa sẵn sàng rút quân, nhưng chúng tôi sẽ rút quân trong tương lai gần, chúng tôi sẽ rút quân trong tương lai rất gần”, ông phát biểu tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Mỹ đã gây ra đủ thiệt hại đến mức Iran sẽ mất một thập niên để tái thiết.

Nhưng khi được hỏi liệu chính quyền Mỹ có kế hoạch “sau chiến tranh” nào cho Iran hay không, ông từ chối đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ nói rằng Iran đã “bị tàn phá trên mọi phương diện”.

Ông nhắc lại quan điểm của mình rằng Mỹ đã nhận được "sự ủng hộ lớn" từ các nước Trung Đông nhưng "hầu như không nhận được sự ủng hộ" từ NATO.

“Các quốc gia Trung Đông, bao gồm cả Israel, họ đã rất tuyệt vời, các quốc gia Trung Đông đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng tự tin dự đoán rằng “sẽ không mất quá lâu” trước khi eo biển Hormuz được an toàn.

“Tôi tin là sẽ không mất quá lâu. Chúng ta đang tấn công mạnh vào bờ biển. Về cơ bản gồm cả bờ biển và vùng biển. Và sẽ không mất quá lâu”, ông Trump nói với các phóng viên.

Trước đó, Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi các đồng minh tham gia hỗ trợ Mỹ trong việc đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch cho việc vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 16/3, khi được hỏi liệu ông có thể chấm dứt cuộc chiến trong tuần này hay không, với danh sách dài những điều mà ông nói Mỹ đã đạt được trước Iran hay không, ông Trump trả lời: “Có.”

Tuy nhiên, khi bị hỏi tiếp liệu ông thực sự sẽ làm điều đó hay không, ông Trump đáp: “Tôi không nghĩ vậy. Nhưng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc thôi, sẽ không lâu đâu”.

Ông nói thêm: “Chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn nhiều khi việc này kết thúc. Nó sẽ sớm được giải quyết. Nó sẽ sớm được kết thúc. Chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn nhiều”.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2 viện dẫn lo ngại về mối đe dọa trực tiếp từ Iran khi cho rằng Tehran sắp chế tạo được bom hạt nhân.

Iran đã lập tức đáp trả bằng cách không kích Israel và các căn cứ quân sự, hạ tầng ngoại giao của Mỹ trong khu vực như Kuwait, Bahrain, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Cuộc chiến đã kéo dài 2 tuần và chưa có dấu hiệu lắng xuống khi các bên đều tuyên bố kế hoạch sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài.

Giới chức Israel cho biết chiến dịch không kích có thể kéo dài thêm vài tuần nữa, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi nào còn cần thiết. Iran nhấn mạnh nước này không tìm kiếm đàm phán khi Washington và Tel Aviv tiếp tục không kích.

Tổng thống Trump hôm 16/3 cho biết, việc tiếp tục cuộc chiến thêm một thời gian sẽ giúp bảo đảm vấn đề Iran không bị chuyển lại cho tổng thống kế tiếp của Mỹ.