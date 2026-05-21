Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo tờ Times of Israel ngày 20/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công vào nước này.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo “việc quay trở lại xung đột với Iran sẽ dẫn đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho Mỹ” khi ông dẫn báo cáo gần đây của Quốc hội Mỹ thừa nhận việc mất hàng chục máy bay trong các chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng ngày tuyên bố các lực lượng của nước này đang chuẩn bị cho hành động “phản ứng mạnh mẽ” đối với các cuộc tấn công tiềm tàng mới từ phía Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh “Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sự đe dọa trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Iran đưa ra cảnh báo trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington có thể tiếp tục tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài trong những ngày tới.

Cũng trong ngày 20/5, Trung tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tuyên bố quân đội nước này đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất, khi Iran và Mỹ liên tục đe dọa nối lại tấn công.

Trước đó, hôm 18/5, IRGC cũng cảnh báo sẽ yêu cầu các bên phải xin giấy phép hoạt động cho các tuyến cáp quang ngầm đi qua eo biển Hormuz. Hiện các tuyến cáp quang lớn chạy qua eo biển Hormuz gồm một nhánh của tuyến AAE-1 (châu Á, châu Phi, châu Âu) kết nối các địa điểm từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Italy và Pháp; tuyến FALCON và Gulf Bridge kết nối các quốc gia trong Vùng Vịnh, trong đó có cả Iran, với Ấn Độ và khu vực Đông Phi cũng như Ai Cập.

Giám đốc nghiên cứu tại công ty dữ liệu TeleGeography, ông Alan Mauldin cho biết các tuyến cáp này truyền tải tất cả các loại dữ liệu như video, thư điện tử, mạng xã hội, các giao dịch tài chính và thông tin liên lạc của chính phủ.

Tuy nhiên, ông Mauldin cho rằng khả năng gây gián đoạn toàn cầu là giới hạn, vì dữ liệu lưu thông giữa châu Á và châu Âu trên tuyến AAE-1 không đi qua nhánh Vùng Vịnh này. Hơn nữa, tất cả các quốc gia Vùng Vịnh sử dụng cáp ngầm đi qua eo biển Hormuz đều có nhiều lựa chọn kết nối thay thế khác.

Mặc dù vậy, hồi tháng 3, ông Mauldin cũng từng lưu ý rằng các mạng lưới trên đất liền có thể không đủ khả năng xử lý việc định tuyến lại toàn bộ lưu lượng nếu các kết nối dưới biển của Vùng Vịnh bị cắt đứt./.