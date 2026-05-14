Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Donald Trump

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 10h hôm nay (9h giờ Hà Nội). Phái đoàn tháp tùng ông Trump có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và CEO nhiều doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Donald Trump, hai lãnh đạo bắt tay nhau rồi giới thiệu quan chức hai bên. Ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump cùng bước lên bục, dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước trong lúc 21 loạt đại bác vang lên từ quảng trường Thiên An Môn gần đó.

Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Trump tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh ngày 14/5. Video: AFP

Hai lãnh đạo sau đó duyệt đội danh dự. Các học sinh mặc trang phục rực rỡ và vẫy cờ hai nước, reo vang "Chào mừng, chào mừng" khi lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đi ngang qua quảng trường.

"Thật tuyệt vời", ông Donald Trump nhận xét.

Đây được đánh giá là lễ đón long trọng, trái với tình trạng căng thẳng đang tồn tại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ nhiều lần chạm vào cánh tay nhau, tín hiệu cho thấy mối quan hệ thân thiện.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo di chuyển vào trong Đại lễ đường Nhân dân để tiến hành hội đàm. Chủ tịch Trung Quốc mở đầu cuộc trao đổi khi mô tả tình hình toàn cầu đầy biến động và thế giới "đứng trước ngã rẽ mới".

"Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua cái gọi là 'bẫy Thucydides' và tiên phong thiết lập mô hình quan hệ mới giữa các cường quốc hay không", ông nói, đề cập thuật ngữ mô tả xu hướng xung đột khi một cường quốc đang trỗi dậy đe dọa vị thế của cường quốc hiện tại.

"Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ, cùng đạt được thành công, cùng nhau thịnh vượng và vạch ra con đường đúng đắn để các quốc gia lớn trong kỷ nguyên mới có thể hòa thuận với nhau", Chủ tịch Trung Quốc nói thêm.

Ông Tập Cận Bình (trái) và ông Donald Trump trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: AFP

Đáp lại, Tổng thống Trump ca ngợi "mối quan hệ tuyệt vời" giữa hai bên, nói rằng ông "rất tôn trọng" Chủ tịch Trung Quốc và đất nước Trung Quốc, đồng thời ca ngợi ông Tập Cận Bình là "lãnh đạo vĩ đại".

Lãnh đạo Mỹ cho rằng hai siêu cường kinh tế sẽ có "tương lai tuyệt vời cùng nhau". "Thật vinh dự khi được ở đây cùng ngài. Cũng thật vinh dự khi được làm bạn với các vị. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết", ông nói.

Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ sẽ dự quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân vào tối nay. Theo lịch trình, ông Trump sẽ đến thăm Thiên Đàn, di sản lịch sử thế giới, nơi các hoàng đế triều Minh và triều Thanh từng thực hiện nghi lễ tế trời để cầu mùa màng bội thu.