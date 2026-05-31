Nổ tòa nhà ở Đông Bắc Myanmar, hơn 100 người thương vong

Mỹ: Lạm phát lên cao nhất trong 3 năm, tăng trưởng kinh tế giảm tốc 29/05/2026 04:59 Áp lực giá cả tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 4/2026, đưa lạm phát lên mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi tăng trưởng kinh tế quý 1 dự báo giảm, phản ánh sức ép ngày càng lớn với nền kinh tế.

Mỹ tiếp tục 'không kích Iran' 28/05/2026 08:43 Mỹ tập kích "địa điểm quân sự Iran" bị cho là mối đe dọa với lực lượng và hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C 28/05/2026 04:00 35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.

Tân thủ lĩnh quân sự Hamas bị Israel hạ sát sau ít ngày được bổ nhiệm 27/05/2026 16:51 Ngày 27/5, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Mohammad Odeh, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của cánh vũ trang Hamas tại Dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel.

Ứng viên được ông Trump hậu thuẫn thắng lớn tại Texas 27/05/2026 13:37 Ken Paxton, người được ông Trump ủng hộ, đánh bại thượng nghị sĩ John Cornyn để giành đề cử của đảng Cộng hòa tại Texas trong cuộc đua vào Thượng viện.

Nắng nóng "điên rồ" bao trùm châu Âu, nhiều kỷ lục liên tiếp bị phá vỡ 27/05/2026 09:43 Đợt nắng nóng đến sớm bất thường đang xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại châu Âu, trong bối cảnh giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu khiến thời tiết cực đoan trở nên nguy hiểm hơn.

Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết 27/05/2026 05:33 Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Vì sao châu Âu đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục ngay trong tháng 5? 26/05/2026 12:00 Châu Âu đang chuẩn bị đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt hơn trong tuần này, sau khi nhiều khu vực trên lục địa vừa trải qua mức nhiệt kỷ lục vào cuối tuần qua.

Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay 26/05/2026 04:57 Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.

Người Việt ở quận Cam hoang mang trước nguy cơ bồn hóa chất phát nổ 25/05/2026 12:21 Khi vừa đi siêu thị về, Hoàng Anh thấy cảnh sát đứng trước cửa, yêu cầu cả gia đình rời đi ngay vì bồn hóa chất gần nhà ở California có nguy cơ phát nổ.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran trì hoãn phút chót, Tehran cảnh báo đanh thép 25/05/2026 06:15 Mỹ tuyên bố chưa vội ký thỏa thuận hòa bình, tiếp tục phong tỏa hàng hải và có thể tấn công Iran trở lại. Trong khi đó, Tehran cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu xung đột tái diễn.

Iran sẵn sàng cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân 25/05/2026 05:00 Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hay tìm kiếm bất ổn.

Mỹ: Đã xác định được danh tính nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng 24/05/2026 11:21 Ngày 24/5, Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) cho biết đã xác định được danh tính đối tượng nổ súng gần một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài Nhà Trắng vào tối 23/5.

Hàng chục nghìn người biểu tình tại Madrid yêu cầu thủ tướng từ chức 24/05/2026 10:25 Hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha ngày 23/5 để yêu cầu Thủ tướng Pedro Sanchez từ chức, trong bối cảnh chính phủ của ông tiếp tục chịu áp lực từ hàng loạt bê bối tham nhũng và điều tra chính trị gây tranh cãi.

Nhà Trắng bị phong tỏa sau hàng chục tiếng súng 24/05/2026 06:53 Sở Mật vụ Mỹ phong tỏa Nhà Trắng và sơ tán phóng viên sau khi hàng chục tiếng súng vang lên gần đó.

Tổng thống Senegal cách chức Thủ tướng và giải tán chính phủ 24/05/2026 04:16 Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nhà lãnh đạo, đẩy quốc gia này vào giai đoạn bất ổn chính trị mới trong bối cảnh nền kinh tế đang gánh khoản nợ công khổng lồ.

Vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc, đã có 82 người thiệt mạng 23/05/2026 14:22 82 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, đông bắc Trung Quốc.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao 23/05/2026 12:25 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.

Ông Putin ra lệnh trả đũa Ukraine sau vụ tập kích trường học Lugansk 23/05/2026 07:30 Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine cố tình tấn công trường học ở tỉnh Lugansk khiến ít nhất 6 người chết, lệnh cho quân đội Nga trả đũa đối phương.

Xung đột Iran thúc đẩy Mỹ chuyển hướng sang UAV giá rẻ và bom phá boongke 23/05/2026 04:00 Chiến tranh Iran buộc Mỹ thay đổi tư duy quân sự chuyển sang sử dụng UAV giá rẻ và bom xuyên phá boongke thế hệ mới.

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi 22/05/2026 13:50 Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận 22/05/2026 10:01 Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.

Xung đột tại Trung Đông: Iran thông báo vùng biển kiểm soát 22/05/2026 05:31 Kể từ khi nổ ra xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran ngày 28/2, Tehran đã tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz và yêu cầu các tàu thuyền qua đây phải xin phép lực lượng vũ trang Iran.

Ông Putin đạt được gì từ chuyến thăm Bắc Kinh? 21/05/2026 14:41 Chuyến thăm Bắc Kinh giúp Tổng thống Putin củng cố quan hệ chiến lược Nga - Trung, nhưng không tạo đột phá về siêu dự án khí đốt như kỳ vọng.

Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á 21/05/2026 09:17 Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công vào nước này.

Australia cảnh báo rượu lậu nhiễm độc tràn lan trên toàn quốc 21/05/2026 05:00 Theo Trung tâm Nghiên cứu Ma túy và Rượu Quốc gia Australia, khoảng 30% cửa hàng rượu trên toàn quốc đang bày bán rượu kém chất lượng, trong đó có vodka chứa methanol và các chất độc hại từ nhựa.

Lãnh đạo Nga - Trung Quốc: Quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có 20/05/2026 20:58 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lịch sử giữa hai nước.

Vì sao nhiều người rời bỏ "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới"? 20/05/2026 12:41 Hàng nghìn người trẻ, trí thức Bhutan đang rời bỏ quê hương sang Australia tìm cơ hội do mức lương ở quê nhà quá thấp và môi trường làm việc thiếu thăng tiến.

21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Putin thăm Trung Quốc 20/05/2026 11:09 Sáng nay (20/5), lễ đón chính thức Tổng thống Putin diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, mở đầu chuyến thăm nhằm thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và thảo luận các vấn đề chiến lược.