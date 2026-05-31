Nổ tòa nhà ở Đông Bắc Myanmar, hơn 100 người thương vong

Một vụ nổ xảy ra trưa 31/5, theo giờ địa phương, ở Đông Bắc Myanmar đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương.
Nơi xảy ra vụ nổ là một tòa nhà được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn chất nổ dùng để khai thác mỏ than ở làng Kaungtup, thị trấn Namkhan phía Đông Bắc Myanmar, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 3km về phía Nam.
Theo hãng tin AP, đến tối 31/5, lực lượng cứu hộ tìm thấy 46 thi thể và đã tiến hành chôn cất. Có 74 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương, khoảng 100 nhà gần hiện trường bị hư hại do ảnh hưởng của vụ nổ. Trong khi đó, truyền thông Myanmar, trong đó có hãng tin Shwe Phee Myay, cho biết số nạn nhân thiệt mạng từ 50 đến 55 người. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin vụ nổ gây nhiều thương vong, nhiều nhà dân bị hư hại nặng nề, nhưng không nêu con số chi tiết.
Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.
Ngày 27/5, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Mohammad Odeh, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của cánh vũ trang Hamas tại Dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
Hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha ngày 23/5 để yêu cầu Thủ tướng Pedro Sanchez từ chức, trong bối cảnh chính phủ của ông tiếp tục chịu áp lực từ hàng loạt bê bối tham nhũng và điều tra chính trị gây tranh cãi.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.