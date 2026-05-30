Nhiều khu vực châu Âu đỏ rực trên ảnh vệ tinh vì nắng nóng

Nhiều khu vực ở châu Âu hiện màu đỏ rực trên ảnh vệ tinh, khi nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu lục.

Bản đồ nhiệt độ bề mặt dựa trên dữ liệu được vệ tinh thuộc chương trình quan sát Trái Đất của Liên minh châu Âu (EU) Copernicus thu thập cho thấy nhiều khu vực tại châu lục hiện màu đỏ rực trong đợt nắng nóng cực đoan giữa tháng 5.

Đây là ảnh vệ tinh ghi lại nhiệt độ bề mặt đất vào ban ngày, chụp bởi thiết bị đo bức xạ trên vệ tinh Sentinel 3 ngày 26/5. Vệ tinh này có thể theo dõi nhiệt, giám sát cháy rừng, tình trạng thảm thực vật, đo mực nước sông hồ.

Châu Âu đỏ rực trên hình ảnh vệ tinh. Ảnh: ESA

Đợt nóng đầu mùa ảnh hưởng đến phần lớn vùng Tây Âu, khiến thời tiết cuối mùa xuân giống cao điểm mùa hè. Anh, Ireland, Pháp đã ghi nhận nhiệt độ tháng 5 cao nhất lịch sử. Tại Nam Âu và Trung Âu, Italy, Tây Ban Nha, Đức và Thụy Sĩ cũng ghi nhận nền nhiệt cao bất thường.

Các vùng màu đỏ trên vệ tinh cho thấy nhiệt độ vượt quá 30 độ C, trong đó có nhiều thành phố lớn như Madrid, Paris. Nhiều nước đã ghi nhận các trường hợp thiệt mạng liên quan đến nắng nóng, trong đó có 12 người tại Anh, 7 người tại Pháp.

Tình trạng này do hiện tượng "vòm nhiệt" gây ra, khi khối không khí ấm từ Bắc Phi bị giữ lại dưới một hệ thống áp cao ở Tây Âu. Tuy nhiên, ngay cả khi bỏ qua tác động của vòm nhiệt, nền nhiệt tại nhiều quốc gia vẫn ở mức cao bất thường, kể cả so với cao điểm mùa hè, theo Scientific American.

