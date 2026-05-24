Hàng chục nghìn người biểu tình tại Madrid yêu cầu thủ tướng từ chức

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại phiên họp Quốc hội ở Madrid. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, cuộc biểu tình mang tên “Tuần hành vì phẩm giá” do tổ chức Xã hội dân sự Tây Ban Nha phát động đã thu hút đám đông lớn tập trung tại trung tâm Madrid trước khi tiến về khu vực gần dinh Moncloa - nơi ở chính thức của Thủ tướng Sanchez cùng gia đình.

Trên truyền hình Tây Ban Nha, một nhóm người biểu tình đã cố vượt qua hàng rào an ninh quanh dinh thủ tướng, dẫn đến xô xát với lực lượng chức năng. Giới chức cho biết ít nhất 7 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ, trong khi 3 người đã bị bắt giữ. Cảnh sát cũng chặn và tạm giữ một nhóm người đeo mặt nạ trên tuyến đường chính dẫn vào Moncloa.

Nhiều người tham gia mang theo quốc kỳ đỏ-vàng của Tây Ban Nha cùng các biểu ngữ với nội dung chỉ trích chính phủ. Lãnh đạo đảng đối lập Nhân dân (PP) và đảng cực hữu Vox cũng xuất hiện tại cuộc tuần hành, cho thấy làn sóng phản đối đang được phe đối lập tận dụng để gia tăng sức ép lên chính phủ.

Cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án Tây Ban Nha thông báo mở cuộc điều tra đối với cựu Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero với cáo buộc đứng đầu một mạng lưới môi giới ảnh hưởng và rửa tiền. Đây được xem là đòn giáng mới vào phe cánh tả cầm quyền, bởi ông Zapatero là đồng minh thân cận của Thủ tướng Pedro Sanchez.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tâm điểm vụ việc là gói cứu trợ trị giá 53 triệu euro mà chính phủ Tây Ban Nha cấp cho hãng hàng không Plus Ultra vào năm 2021, thời điểm ngành hàng không lao đao vì đại dịch COVID-19. Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, ông Zapatero bị nghi đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để vận động trái quy định nhằm giúp hãng hàng không này nhận được khoản hỗ trợ từ chính phủ.

Đổi lại, Plus Ultra bị cáo buộc đã chi khoảng 1% giá trị gói cứu trợ thông qua doanh nhân Julio Martínez - một cộng sự thân cận của ông Zapatero. Các khoản tiền này được cho là ngụy trang dưới danh nghĩa phí tư vấn và luân chuyển qua nhiều công ty trung gian. Tổng số tiền mà ông Zapatero cùng gia đình bị nghi hưởng lợi bất hợp pháp lên tới khoảng 1,95 triệu euro, ngoài ra còn có nghi vấn liên quan đến các giao dịch dầu mỏ.

Các điều tra viên Cơ quan chống tội phạm kinh tế UDEF cho rằng đã tồn tại một mạng lưới gồm nhiều công ty “ma” được sử dụng để hợp thức hóa các khoản thanh toán và che giấu dòng tiền đáng ngờ. Thẩm phán Calama nhận định ông Zapatero giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc bị nghi là “ổn định và có tổ chức” nhằm tác động tới các cơ quan công quyền để trục lợi kinh tế.

Tuy nhiên, cựu thủ tướng Tây Ban Nha đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Những sức ép chính trị nhằm vào ông Sanchez đã kéo dài suốt hơn một năm qua, đặc biệt sau khi một thẩm phán mở cuộc điều tra đối với bà Begona Gomez - vợ của Thủ tướng - hồi tháng 4/2024. Khi đó, ông Sanchez từng cân nhắc khả năng từ chức trước khi quyết định tiếp tục tại vị.

Ông Sanchez nhiều lần công khai bảo vệ gia đình, cho rằng các vụ điều tra mang động cơ chính trị và được thúc đẩy bởi các nhóm cực hữu nhằm làm suy yếu chính phủ. Bà Gomez cũng phủ nhận mọi hành vi sai phạm. Tháng trước, một công tố viên Tây Ban Nha đã đề nghị thẩm phán khép lại vụ án do cho rằng không đủ căn cứ tiếp tục điều tra.

Ban tổ chức cho biết khoảng 80.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại Madrid. Trong khi đó, đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại thủ đô ước tính con số thực tế vào khoảng 40.000 người.

Dù có chênh lệch lớn về số liệu, đây vẫn được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất nhằm vào chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez trong thời gian gần đây, phản ánh sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong đời sống chính trị Tây Ban Nha.