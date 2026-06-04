Panama: 3 tù nhân thiệt mạng, khoảng 200 người vượt ngục sau bạo loạn

Các nhà chức trách Panama ngày 3/6 cho biết ít nhất 3 tù nhân đã thiệt mạng và gần 200 người trốn thoát khỏi nhà tù La Joyita nằm ở khu vực ngoại ô thủ đô Panama City của Panama, sau một vụ bạo loạn nghiêm trọng xảy ra ngày 2/6 (theo giờ địa phương).
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Panama Jaime Fernández cho biết tổng cộng 195 phạm nhân đã vượt ngục trong vụ bạo loạn tại nhà tù La Joyita. Lực lượng an ninh đã bắt giữ lại 123 phạm nhân bỏ trốn. Ngoài ra, 3 phạm nhân đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Vụ việc cũng khiến 6 tù nhân và 3 nhân viên an ninh bị thương. Trong số các nhân viên bị thương có một người từng bị các phạm nhân khống chế và giam giữ bên trong một khu giam giữ trong thời gian xảy ra bạo loạn. Cảnh sát khẳng định tình hình hiện đã được kiểm soát hoàn toàn.
Điều tra sơ bộ cho thấy vụ bạo loạn bùng phát sau khi các quản giáo thực hiện việc chuyển một số phạm nhân sang khu vực khác. Dù quá trình chuyển trại diễn ra bình thường song động thái này đã làm gia tăng căng thẳng trong một số khu giam giữ, dẫn tới các hành vi bạo lực và phá hoại. Nhiều cơ sở vật chất đã bị hư hại nghiêm trọng trong vụ việc, trong đó một cơ sở của Cục Tình báo Cảnh sát bị phá hủy hoàn toàn.
Ông Jaime Fernández khẳng định lực lượng an ninh đã phản ứng kịp thời và đến 19h ngày 2/6 (giờ địa phương), toàn bộ các khu giam giữ và phạm nhân trong nhà tù đã nằm dưới sự kiểm soát của cảnh sát.
Nhà tù La Joyita nằm tại khu Las Garzas, tỉnh Panama, phía Đông thủ đô Panama City. Đây là một trong những nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất nước này, nơi giam giữ nhiều thủ lĩnh băng nhóm tội phạm và từng xảy ra nhiều vụ vượt ngục cũng như bạo loạn trong những năm gần đây.
Theo số liệu chính thức, La Joyita được thiết kế với sức chứa khoảng 2.800 phạm nhân, song đến năm 2025 số người bị giam giữ tại đây đã vượt 4.700 người, cao hơn khoảng 65% so với công suất thiết kế. Tình trạng quá tải kéo dài đã làm dấy lên nhiều chỉ trích về điều kiện giam giữ và được xem là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra cuộc khủng hoảng trong hệ thống nhà tù của Panama.
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