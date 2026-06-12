Rơi trực thăng quân sự ở Pakistan, ít nhất 22 người chết

Quân đội Pakistan cho biết sự việc xảy ra hôm 10/6 gần thành phố Muzaffarabad, thủ phủ vùng Kashmir do nước này kiểm soát, khiến toàn bộ quân nhân trên trực thăng thiệt mạng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là sự cố kỹ thuật khi máy bay đang cất cánh.

Giới chức Pakistan không tiết lộ số lượng người trên trực thăng, song hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng. Hãng thông tấn AP sau đó cũng đếm được 22 quan tài phủ quốc kỳ Pakistan trong tang lễ cho những người thiệt mạng.

Theo quân đội Pakistan, một hội đồng điều tra sẽ xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ rơi.

Sự việc xảy ra trong lúc đang diễn ra cuộc biểu tình và đình công được tổ chức bởi Ủy ban Hành động Chung Awami, liên minh gồm nhiều nhóm khác nhau và mới bị chính quyền Pakistan cấm hoạt động gần đây. Dù vậy, quân đội Pakistan không đề cập mối liên hệ giữa hai sự việc.

Người dân tại Muzaffarabad cho biết trực thăng chở theo các thành viên của lực lượng bán quân sự Rangers. Họ được chính phủ Pakistan triển khai để làm nhiệm vụ an ninh tại khu vực, giữa lúc căng thẳng gia tăng sau vụ một nhóm nghi phạm tấn công cảnh sát khiến 4 người chết.

Khói bốc lên tại hiện trường rơi trực thăng Mi-17 tại vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát hôm 10/6. Ảnh: AP

Mi-8/17 là trực thăng hạng trung do Liên Xô thiết kế năm 1961, đưa vào biên chế năm 1967 và liên tục được Nga hiện đại hóa. Đây cũng là dòng trực thăng được sản xuất nhiều nhất thế giới với hơn 17.000 chiếc, có mặt trong biên chế gần 60 quốc gia.

Phiên bản quân sự mới nhất là Mi-8AMTSh cho không quân Nga và biến thể Mi-171Sh cho thị trường xuất khẩu, ra mắt năm 2020. Nhiệm vụ chính của Mi-8/17 là vận tải, nhưng Liên Xô và Nga đã phát triển nhiều mẫu chuyên làm nhiệm vụ tấn công mặt đất, yểm trợ bộ binh, trinh sát và chỉ huy trên không.

Theo số liệu của chuyên trang Flight Global, tính đến cuối năm 2025, lục quân Pakistan sở hữu tổng cộng 60 chiếc Mi-8, Mi-17 và Mi-171, khiến đây là mẫu trực thăng có số lượng lớn nhất trong biên chế quân chủng này.