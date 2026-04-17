Rơi trực thăng tại Indonesia: Toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Indonesia xác nhận toàn bộ 8 người trên chiếc trực thăng mất tích tại Tây Kalimantan đã thiệt mạng, sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở.

(Ảnh: AP)
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, lực lượng cứu hộ Indonesia tối 16/4 xác nhận toàn bộ 8 người trên chiếc trực thăng mất tích trước đó tại tỉnh Tây Kalimantan đã thiệt mạng, khép lại hy vọng tìm thấy người sống sót sau nhiều giờ tìm kiếm khẩn trương.

Các mảnh vỡ của chiếc trực thăng đã được tìm thấy trong ngày tại khu vực rừng rậm với địa hình đồi núi hiểm trở ở Tây Kalimantan. Trung tá Nurrachman Gindha Dradhizya, một quan chức tham gia công tác cứu nạn, cho biết: “Bốn thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong khi ba nạn nhân khác vẫn còn bên trong phần thân trực thăng.”

Theo danh sách chuyến bay, chiếc trực thăng chở 8 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng.

Do điều kiện ánh sáng không đảm bảo và địa hình phức tạp, chiến dịch cứu nạn buộc phải tạm thời đình chỉ vào ban đêm. Lực lượng chức năng sẽ nối lại công tác tìm kiếm vào sáng 17/4.

Indonesia, quốc đảo lớn nhất thế giới với hàng nghìn hòn đảo, phụ thuộc nhiều vào vận tải hàng không để kết nối các khu vực xa xôi. Tuy nhiên, nước này cũng từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, một trực thăng do Bộ Thủy sản thuê đã rơi xuống sườn núi trên đảo Sulawesi, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 9/2025, một trực thăng chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn rơi ngay sau khi cất cánh từ tỉnh Nam Kalimantan, làm tất cả những người trên khoang tử nạn.

Chưa đầy hai tuần sau, một vụ rơi trực thăng khác tại huyện Ilaga đã khiến 4 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn trực thăng tại Tây Kalimantan một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thách thức trong việc đảm bảo an toàn hàng không tại Indonesia, đặc biệt tại các khu vực có địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Giới chức Indonesia cho biết sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiếp tục hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong quá trình khắc phục hậu quả./.

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.