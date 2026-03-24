Vụ máy bay quân sự Colombia chở 125 người bị rơi: Ít nhất 34 người chết

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Colombia Pedro Anulfo Sanchez, cho biết hôm 23/3 rằng chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin Hercules C-130 đã “gặp tai nạn thảm khốc”. Khi gặp nạn, trên chiếc máy bay vận tải quân sự này có tổng cộng 125 người.

Quan chức vùng Putumayo, nơi xảy ra vụ rơi, cho hay ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong vụ việc.

Trước đó, nhà chức trách thông báo 77 người đã được cứu và đưa đến bệnh viện, trong khi hàng chục người khác vẫn chưa được xác định tung tích.

Tư lệnh Không quân Colombia Fernando Silva cho biết trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội rằng máy bay chở 114 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn, đồng thời các quan chức vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Các báo cáo ban đầu cho biết nhiều người trên máy bay là binh sĩ.

Tổng thống Gustavo Petro cũng đã lên tiếng, chỉ trích những người cản trở kế hoạch hiện đại hóa quân đội của ông. Colombia đã bắt đầu mua các máy bay C-130 từ những năm 1960.

Ông Petro viết trên mạng xã hội X: “Tôi sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ sự trì hoãn nào nữa; tính mạng của những người trẻ của chúng ta đang bị đe dọa. Nếu các quan chức hành chính dân sự hoặc quân sự không đáp ứng được thách thức này, họ phải bị thay thế".

Một số người bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa tới bệnh viện bằng một máy bay quân sự khác.

Chiếc máy bay cất cánh từ một sân bay nằm sâu trong khu vực Amazon phía nam Colombia, gần biên giới với Peru.

Theo truyền thông địa phương BluRadio, vụ rơi xảy ra cách một trung tâm đô thị đông đúc chỉ khoảng 3,2 km. Chiếc máy bay đã rơi ngay sau khi cất cánh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sanchez cho biết nguyên nhân vụ rơi đang được điều tra. Ông nói thêm: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và, vì tôn trọng nỗi đau của họ, tôi kêu gọi mọi người tránh suy đoán cho đến khi có thông tin chính thức. Đây là một sự kiện vô cùng đau thương đối với đất nước".

Máy bay Lockheed Martin C-130 Hercules được quân đội nhiều nước trên thế giới sử dụng. Dòng máy bay này được đưa vào hoạt động từ những năm 1950 và Colombia tiếp nhận các chiếc đầu tiên vào cuối những năm 1960.

Theo Sky News