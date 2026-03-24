Vụ máy bay quân sự Colombia chở 125 người bị rơi: Ít nhất 34 người chết

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay quân sự tại Colombia ngay sau khi nó vừa cất cánh.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Colombia Pedro Anulfo Sanchez, cho biết hôm 23/3 rằng chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin Hercules C-130 đã “gặp tai nạn thảm khốc”. Khi gặp nạn, trên chiếc máy bay vận tải quân sự này có tổng cộng 125 người.

Quan chức vùng Putumayo, nơi xảy ra vụ rơi, cho hay ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong vụ việc.

Trước đó, nhà chức trách thông báo 77 người đã được cứu và đưa đến bệnh viện, trong khi hàng chục người khác vẫn chưa được xác định tung tích.

Tư lệnh Không quân Colombia Fernando Silva cho biết trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội rằng máy bay chở 114 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn, đồng thời các quan chức vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Các báo cáo ban đầu cho biết nhiều người trên máy bay là binh sĩ.

Tổng thống Gustavo Petro cũng đã lên tiếng, chỉ trích những người cản trở kế hoạch hiện đại hóa quân đội của ông. Colombia đã bắt đầu mua các máy bay C-130 từ những năm 1960.

Ông Petro viết trên mạng xã hội X: “Tôi sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ sự trì hoãn nào nữa; tính mạng của những người trẻ của chúng ta đang bị đe dọa. Nếu các quan chức hành chính dân sự hoặc quân sự không đáp ứng được thách thức này, họ phải bị thay thế".

Một số người bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa tới bệnh viện bằng một máy bay quân sự khác.

Chiếc máy bay cất cánh từ một sân bay nằm sâu trong khu vực Amazon phía nam Colombia, gần biên giới với Peru.

Theo truyền thông địa phương BluRadio, vụ rơi xảy ra cách một trung tâm đô thị đông đúc chỉ khoảng 3,2 km. Chiếc máy bay đã rơi ngay sau khi cất cánh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sanchez cho biết nguyên nhân vụ rơi đang được điều tra. Ông nói thêm: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và, vì tôn trọng nỗi đau của họ, tôi kêu gọi mọi người tránh suy đoán cho đến khi có thông tin chính thức. Đây là một sự kiện vô cùng đau thương đối với đất nước".

Máy bay Lockheed Martin C-130 Hercules được quân đội nhiều nước trên thế giới sử dụng. Dòng máy bay này được đưa vào hoạt động từ những năm 1950 và Colombia tiếp nhận các chiếc đầu tiên vào cuối những năm 1960.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.