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Thế giới

Cuba công bố các biện pháp cải cách kinh tế

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Chủ tịch Cuba thông báo các biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân và củng cố nền kinh tế, nhằm vượt qua khó khăn từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, ngày 12/6 dẫn lời Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho biết chính sách can thiệp, thù địch của Mỹ đang tạo ra những tác động làm phức tạp đời sống thường nhật của người dân Cuba. Để vượt qua những khó khăn này, Cuba đã đề ra các biện pháp cải cách kinh tế, xã hội mới.

Ông Diaz-Canel cho biết Cuba sẽ mở thêm nhiều lĩnh vực cho khu vực tư nhân tham gia và đơn giản hóa quy trình phê duyệt đối với các dự án kinh doanh mới.

"Danh mục hoạt động bị cấm với các hình thức kinh tế ngoài quốc doanh sẽ được thu hẹp để mở rộng tối đa phạm vi hoạt động của họ. Một quy trình đang được tiến hành nhằm phê duyệt toàn bộ hồ sơ đăng ký còn tồn đọng trong thời gian ngắn nhất có thể", ông nói.

Doanh nghiệp tư nhân được phép sử dụng tối đa 100 lao động, đã được hợp pháp hóa từ năm 2021 và ngày càng trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế Cuba. Kể từ tháng 2, các doanh nghiệp này còn được phép nhập khẩu nhiên liệu, lĩnh vực trước đây do nhà nước kiểm soát.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham dự một sự kiện ở thủ đô Havana ngày 16/4. Ảnh: AFP
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham dự một sự kiện ở thủ đô Havana ngày 16/4. Ảnh: AFP

Theo các biện pháp cải cách mới, chính phủ sẽ cho phép doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nền kinh tế với điều kiện bình đẳng như nhà đầu tư nước ngoài. Ông Diaz-Canel cho biết chính phủ Cuba đang xem xét loại bỏ vai trò trung gian của doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Chủ tịch Cuba cũng tái khẳng định cam kết phi tập trung hóa nền kinh tế và trao quyền tự chủ lớn hơn cho các doanh nghiệp nhà nước, khu vực hiện chiếm khoảng 80% hoạt động kinh tế của đất nước.

Ông đồng thời công bố kế hoạch cải tổ bộ máy hành chính nhà nước, bao gồm cắt giảm số lượng bộ ngành và tinh giản biên chế khu vực công. Kế hoạch này sẽ cần được quốc hội phê chuẩn vào tháng 7. Theo ông, cải cách mới "sẽ sớm được đưa ra thảo luận và nhanh chóng thông qua".

"Đất nước không tê liệt mà đang ứng phó với tình hình một cách khôn khéo", ông nói, đồng thời chỉ trích chính sách "gây sức ép tối đa" từ phía Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump những tháng gần đây liên tục tăng sức ép với Cuba, đe dọa áp thêm thuế với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Các động thái này làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại Cuba, khiến lưới điện quốc gia xảy ra nhiều đợt mất điện diện rộng.

Chủ tịch Diaz-Canel nhiều lần kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho rằng điều này có thể nhanh chóng làm giảm bớt nhiều thách thức nhân đạo mà Havana đang đối mặt.

vnexpress.net
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