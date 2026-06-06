Vay nợ tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 2022

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở khu trung tâm Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 5/6 cho biết tổng dư nợ tín dụng của nước này trong tháng 4 đã tăng 20,7 tỷ USD, sau khi điều chỉnh mức tăng của tháng 3 lên tới 22,2 tỷ USD. Con số này vượt xa mức dự báo trung bình 17,7 tỷ USD từ cuộc khảo sát các nhà kinh tế của Bloomberg.

Ngoài ra, tín dụng phi tuần hoàn (như vay mua xe và vay đóng học phí) cũng tăng 9,1 tỷ USD, trong khi dư nợ thẻ tín dụng và các khoản vay tuần hoàn khác tăng 11,6 tỷ USD. Báo cáo này không bao gồm các khoản vay thế chấp mua nhà.

Nhiều người Mỹ đang phải đối mặt với những áp lực tài chính khi giá xăng dầu tăng cao đã chiếm một phần lớn chi tiêu của họ. Mặc dù thị trường lao động dường như đang lấy lại đà tăng trưởng, tốc độ tăng lương lại đang chững lại; điều này có thể là nguyên nhân thúc đẩy một số người tiêu dùng phải chấp nhận vay nợ hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để duy trì chi tiêu.

Đối với những người Mỹ đang có dư nợ thẻ tín dụng, mức lãi suất cao áp dụng trên các tài khoản này đang trở thành một gánh nặng tài chính đáng kể. Tính đến tháng 2 (tháng gần nhất có số liệu), lãi suất trung bình đối với các tài khoản thẻ tín dụng bị tính lãi đã chạm mức 21,5%.

Người đi vay cũng khó có khả năng nhận được bất kỳ sự hạ nhiệt nào trong ngắn hạn. Fed hiện được dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm nay nhằm đối phó với tình trạng lạm phát đang gia tăng do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông.