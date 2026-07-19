Cõng bạn liệt nửa người đi khắp thế giới

Tháng 9/2023, trong lúc thực hiện một cú lộn nhào hai vòng phía sau bằng xe đạp địa hình, Crowley tiếp đất bằng cổ và bị thương nghiêm trọng. Chấn thương tủy sống khiến chàng trai người Australia bị liệt gần như nửa người. Não vẫn truyền một số tín hiệu xuống thân dưới để Crowley đứng lên được, nhưng anh chỉ có thể đi 10m là kiệt sức.

Trong quá trình phục hồi chức năng chuyên sâu dài 6 tháng, Crowley gặp lại bạn học cũ Lachie Bennett. Niềm đam mê du lịch và khát khao phiêu lưu chung đã kéo họ lại gần nhau hơn.

Ban đầu, cả hai chỉ lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày tại Nam Mỹ. Tuy nhiên, một chương trình ưu đãi vé máy bay nhiều chặng đã thay đổi tất cả. Với mức giá 2.800 đôla Australia (1.480 USD) mỗi người, họ quyết định mua vé đi qua 4 châu lục hồi đầu năm. Đôi bạn chia sẻ hành trình trên kênh Instagram twomates1chair (hai người bạn và một chiếc xe lăn), thu hút hơn 140.000 người theo dõi.

Điểm dừng chân đầu tiên là Hong Kong, nơi Bennett đã cõng Crowley trên lưng suốt 30 phút để vượt qua 268 bậc thang ẩm ướt, trơn trượt dẫn lên Tượng Đại Phật. Họ cùng nhau chinh phục đỉnh Victoria Peak cao 360m bằng một con đường dốc đứng khiến bắp chân của Bennett bỏng rát và đôi tay của Crowley hoàn toàn rã rời.

Rời Hong Kong, họ bay sang Italy đúng vào dịp Thế vận hội Người khuyết tật Mùa đông (Paralympics) 2026 tại Milan và đã cõng nhau lên khán đài cổ vũ môn trượt tuyết ngồi.

"Chúng tôi không biết mình sẽ dừng chân ở đâu", Crowley nói. "Điều tiếp theo chúng tôi biết là mình đang ở trên đỉnh Dolomites, phóng tầm mắt ra một khung cảnh vô cùng hùng vĩ của những ngọn núi trập trùng".

Khi một người dân địa phương ở vùng núi Dolomites mời họ trải nghiệm xe trượt tuyết, Crowley đã để lại xe lăn, nhờ Bennett đỡ qua lớp tuyết để tận hưởng khung cảnh núi non hùng vĩ trên đỉnh núi. Họ còn khám phá Venice bằng thuyền gondola hay dùng xe đạp chở hàng thuê để len lỏi qua các con kênh ở Amsterdam, Hà Lan.

Crowley ngồi xe lăn, ôm cừu chụp ảnh kỷ niệm cùng một đồng hương người Australia và Bennett (ngoài cùng bên phải) tại trang trại nuôi cừu ở Biarritz, Pháp. Ảnh: CNN

Tại vùng Riviera nước Pháp, họ áp dụng một "mẹo" di chuyển nhanh. Crowley ngồi trên xe lăn và bám chặt vào áo của Bennett - người lái xe đạp điện trên lối đi bộ ở Nice. Để nghỉ lại một nhà nguyện cổ có từ thế kỷ 10 trên đỉnh đồi có 1.000 bậc thang, Crowley đã bám vào đuôi chiếc xe Land Cruiser của chủ nhà để được kéo lên dốc, trước khi được Bennett cõng qua những bậc thang quanh co để vào cửa trước.

"Nơi đó không có lối đi cho người khuyết tật, nhưng điều đó chưa bao giờ có thể ngăn cản chúng tôi", Crowley nói. "Có cầu thang ở khắp mọi nơi trong nơi này, nhưng nhờ Lachie cõng và tôi tự lết bằng mông, chúng tôi đã làm được".

Hành trình của họ không chỉ có cảnh đẹp mà còn là trải nghiệm tình người. Tại Thụy Sĩ, một gia đình địa phương đã mời hai chàng trai về nhà sau khi cậu con trai 10 tuổi tình cờ thấy video của họ trên mạng xã hội. Họ cùng nhau dùng bữa ăn gia đình ấm cúng và tham gia các hoạt động kết nối với cộng đồng bản địa.

Tại Pháp, họ lại được một người đồng hương đón tiếp tại trang trại nuôi cừu hẻo lánh gần Biarritz. Đây là một trong những điểm dừng chân "bất ngờ và đáng nhớ nhất". Crowley đã lắp một bánh xe địa hình phía trước vào xe lăn của mình, giúp Bennett dễ dàng đẩy anh qua lớp cỏ khô trong chuồng hơn.

"Tôi phải ngồi yên tại chỗ phần lớn thời gian vì ngay khi tôi di chuyển, đàn cừu sẽ hoảng sợ", Crowley kể. "Một số loài động vật nhìn thấy chiếc xe lăn là sẽ bỏ chạy rất nhanh vì đó là vật xa lạ với chúng".

Dù vậy, chuyến đi không thiếu những thử thách thực tế. Tại Nam Mỹ, chiếc xe buggy địa hình chở họ bất ngờ lật nhào hai vòng vào một gốc cây do vấp phải ổ gà. Tai nạn khiến họ bị kẹt giữa vùng bụi rậm Brazil suốt 6 tiếng mà không có sóng điện thoại, không có nước và xe lăn thì bị để lại chỗ lưu trú cách đó 96 km.

Bennett cõng bạn trên vùng núi tuyết Dolomites ở Italy. Ảnh: CNN

May mắn là không ai bị thương nghiêm trọng. Họ được kéo ra ngoài và tiếp tục thực hiện chuyến lái xe dài 18 tiếng liên tục để đến đảo Florianopolis.

Chặng đường cuối cùng tại Nam Phi khép lại với những trải nghiệm thót tim như lặn lồng ngắm cá mập ở Gansbaai, đi săn nơi hoang dã và ngắm sư tử tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Amakhala, cõng nhau lên đỉnh Cape Point cao 200m để ngắm nhìn Đại Tây Dương.

Trở về nhà tại Sydney hồi tháng 5, đôi bạn cho rằng chuyến đi diễn ra suôn sẻ hơn kỳ vọng khi không gặp chấn thương, bệnh tật hay mất cắp nghiêm trọng. Dù vậy, họ cũng phải đối mặt với không ít rào cản vô hình, từ việc bị các hãng hàng không Nam Phi thu thêm phí hành lý y tế bất hợp lý, việc Crowley thường bị người khác ngó lơ và chỉ trò chuyện qua "người trung gian" là Bennett, cho đến những ánh mắt hoài nghi của người xung quanh khi thấy họ cõng nhau leo núi.

Vượt lên trên tất cả, hành trình của Crowley và Bennett đã lay chuyển những quan niệm thông thường về giới hạn và sự hòa nhập của người khuyết tật.

"Chỉ cần có người đồng lòng giúp sức, thế giới ngoài kia sẽ trở nên rộng mở hơn rất nhiều đối với những người như tôi", Crowley chia sẻ về người bạn thân của mình. "Tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có Lachie".

Trong khi đó, Bennett chiêm nghiệm rằng: "Dù có phải ngồi xe lăn hay không, suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng đều có lúc cần đến một bàn tay giúp đỡ".