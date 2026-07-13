Hiện trường vụ cháy khiến 27 người chết ở Bangkok

Iran cảnh báo đáp trả, Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự 11/07/2026 12:48 Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran tuyên bố Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng nước này, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục các hành động quân sự.

Tổng thống Trump giải thể ban lãnh đạo Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Mỹ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ 11/07/2026 08:54 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt nhiệm kỳ của các thành viên còn lại trong Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử (EAC), cơ quan liên bang độc lập có nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý bầu cử trên toàn quốc, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

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Syria nghi IS đứng sau vụ đánh bom gần khách sạn Tổng thống Pháp lưu trú 10/07/2026 08:38 Một quan chức an ninh cấp cao của Syria ngày 9/7 cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhóm thực hiện các vụ đánh bom tại thủ đô Damascus có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhận định về mục đích của ông Trump khi nêu vấn đề Greenland 10/07/2026 05:05 Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng việc Tổng thống Donald Trump khơi lại đề xuất Mỹ kiểm soát Greenland không phản ánh một định hướng chính sách đối ngoại rõ ràng, mà chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý và kích thích phản ứng từ dư luận.

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Ông Trump: 'Lệnh ngừng bắn với Iran đã hết' 08/07/2026 18:35 Tổng thống Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã kết thúc, sau cuộc đấu hỏa lực mới nhất giữa hai nước gần eo biển Hormuz.

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