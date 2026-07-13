Cháy lớn tại quán rượu ở Bangkok, ít nhất 27 người thiệt mạng

Một cô gái có chị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại quán bar ở Bangkok phản ứng gần hiện trường ngày 13-7-2026 - Ảnh: REUTERS

Sáng sớm 13/7, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng các quan chức Thái Lan xác nhận ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán bar (quán rượu) ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Theo Hãng tin Reuters, đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây chết người nghiêm trọng nhất tại trung tâm du lịch này trong những năm gần đây.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã đến hiện trường vụ cháy rạng sáng 13/7.

Ông cung cấp thông tin cho các phóng viên: Theo lời kể của những người sống sót, quán bar nhanh chóng bị khói bao trùm sau khi đám cháy bùng phát, khiến nhiều người phải chạy về phía cuối quán, gần khu vực nhà vệ sinh, nhưng tại đây không có lối thoát hiểm.

"Chúng tôi đã đưa được 27 thi thể ra ngoài, những người khác đang được chuyển đến bệnh viện" - ông Anutin nói.

Một quan chức chính quyền Bangkok thông tin có 63 người bị thương trong vụ cháy.

Lãnh đạo Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết 22 trong số 63 người bị thương trong vụ hỏa hoạn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, nguyên nhân và diễn biến chính xác của vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Truyền thông địa phương cho biết đám cháy được cho là bùng phát tại quán Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak của Bangkok.

Ảnh chụp video được cho là ghi lại vụ cháy quán Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak của Bangkok - Ảnh: TIMES NOW/Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến hiện trường rạng sáng 13/7 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ tiến vào trong quán - Ảnh: REUTERS