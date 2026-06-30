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Thế giới

Tấn công bạo lực tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan

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Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tình hình an ninh tại các tỉnh cực Nam của Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi 2 du khách người Malaysia bị thương trong một vụ nổ bom ven đường ở tỉnh Narathiwat, chỉ ít ngày sau loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm xăng và cơ sở hạ tầng tại khu vực này.

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Cảnh sát Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cảnh sát Thái Lan cho biết vụ nổ xảy ra trưa 29/6 (theo giờ địa phương) tại khu vực gần ngã tư Sapom, huyện Tak Bai, tỉnh Narathiwat. Quả bom được cài gần một cống thoát nước ven đường và phát nổ khi 2 du khách Malaysia đi qua. Các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị. Ngay sau vụ việc, lực lượng an ninh, cảnh sát, đơn vị rà phá bom mìn và lực lượng pháp y đã phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và mở cuộc điều tra nhằm truy bắt các đối tượng liên quan. Chính quyền tỉnh cũng cử đại diện đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 du khách bị thương.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi các nhóm vũ trang tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm xăng tại khu vực cực Nam.

Theo truyền thông Thái Lan, đêm 28/6, khoảng 6 đối tượng đi trên hai xe máy đồng loạt tấn công 3 trạm xăng của hệ thống PT tại tỉnh Yala và Pattani. Các đối tượng nổ súng chỉ thiên để uy hiếp nhân viên và khách hàng, sau đó đặt thiết bị nổ tự chế tại các cột bơm xăng trước khi rút khỏi hiện trường. Các vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng cho 3 trạm xăng và làm 1 người dân bị thương. Lực lượng an ninh nhận định đây là vụ tấn công được chuẩn bị và phối hợp đồng thời tại nhiều địa điểm nhằm gây tâm lý hoang mang và làm suy giảm niềm tin của người dân đối với tình hình an ninh.

Trước đó, ngày 27/6, các đối tượng vũ trang đã phóng hỏa nhiều xe tải trên tuyến đường Yala–Betong, đốn hạ cây chắn ngang đường và đặt các vật thể nghi là thiết bị nổ nhằm cản trở giao thông và gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Cùng ngày, tại huyện Yarang, tỉnh Pattani, một thành viên lực lượng Phòng vệ tình nguyện đã bị các tay súng phục kích bắn chết khi đang trên đường trở về, cho thấy các vụ tấn công được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau tại khu vực biên giới phía Nam.

Sau các vụ việc liên tiếp, quân đội Thái Lan đã tăng cường lực lượng tại 3 tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala, thiết lập thêm các chốt kiểm soát, đẩy mạnh tuần tra trên các tuyến giao thông và tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời truy bắt các đối tượng đứng sau các vụ tấn công.

Từ nhiều năm qua, các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala là điểm nóng về an ninh do hoạt động của các nhóm ly khai vũ trang. Mặc dù Chính phủ Thái Lan đã thúc đẩy tiến trình đối thoại hòa bình và tăng cường các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực, các vụ đánh bom, phục kích và đốt phá vẫn xảy ra rải rác, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh và phát triển của vùng biên giới phía Nam.

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