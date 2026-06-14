Thái Lan điều tra cáo buộc buôn bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn

Thái Lan đang điều tra các báo cáo cho rằng hơn 36 triệu hồ sơ chứa dữ liệu cá nhân đang được rao bán trực tuyến, và phối hợp để bảo vệ thông tin của các cá nhân bị ảnh hưởng.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách Thái Lan đang điều tra các báo cáo cho rằng hơn 36 triệu hồ sơ chứa dữ liệu cá nhân của công dân nước này đang được rao bán trực tuyến.
Bà Boonthida Somchai, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội Số, đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân phối hợp với Cơ quan An ninh mạng Quốc gia (NCSA) để xác minh tính xác thực của thông tin, dữ liệu và xác định xem có xảy ra vi phạm dữ liệu hay không.
Hiện NCSA đã tìm thấy nguồn trực tuyến ban đầu đăng quảng cáo bán dữ liệu cá nhân sau khi theo dõi các nguồn trực tuyến quảng bá hoạt động này.
Nhà chức trách đang thu thập thêm các mẫu dữ liệu để xác định xem đây là những thông tin mới bị rò rỉ, hay được trích xuất từ các vụ vi phạm trước đây. Cũng theo cơ quan chức năng, hiện không có bằng chứng nào xác nhận độ chính xác của dữ liệu đang được rao bán hoặc các dữ liệu đó có liên kết với bất kỳ tổ chức hay cơ quan chính phủ cụ thể nào.
Thứ trưởng Boonthida cam kết Bộ Kinh tế và Xã hội Số sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và nếu kết quả điều tra cho thấy có vi phạm dữ liệu cá nhân, Bộ sẽ có hành động pháp lý cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ thông tin của các cá nhân bị ảnh hưởng.
Những đối tượng tham gia vào việc mua bán hoặc phân phối dữ liệu cá nhân sẽ đối mặt với các án phạt nghiêm khắc, bao gồm phạt tối đa 500.000 baht (tương đương 15.000 USD), phạt tù đến 5 năm, hoặc cả hai.
Ngoài ra, bà Boonthida cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ đang nắm giữ lượng lớn dữ liệu công dân phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu./.
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