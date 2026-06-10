Khởi tố một học sinh lớp 10 xâm nhập hệ thống quốc gia, mua bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

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Chiều 10/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố một đối tượng ở Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia để thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân của nhiều người dân trên phạm vi cả nước.

Thông qua hành vi trên, đối tượng này đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trên các hội, nhóm kín đăng tải, rao bán số lượng lớn dữ liệu cá nhân của công dân trên địa bàn cả nước; trong đó có công dân của tỉnh Lâm Đồng.

Nhận thấy hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 5/6/2026 lực lượng chức năng đã làm rõ và khởi tố N.H.A (sinh năm 2010, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) về các tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 288 và Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, N.H.A là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông ở Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức lập trình trên internet, sau đó xây dựng các thuật toán và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) quản lý.

Từ việc xâm nhập trái phép này, đối tượng đã thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên toàn quốc, sau đó đăng tải lên các hội, nhóm chuyên mua bán dữ liệu trên mạng. Cơ quan điều tra xác định N.H.A đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định, vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc chạy theo lợi ích vật chất trước mắt, nhiều người đã tham gia các hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin với suy nghĩ đây chỉ là hình thức kiếm tiền trên mạng.

Tuy nhiên, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều để lại dấu vết điện tử và sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo quy định pháp luật hiện hành, mọi hành vi thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân đều bị nghiêm cấm. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tiền lên đến hàng tỷ đồng và mức án tù lên đến 12 năm.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên rà soát, nâng cao năng lực bảo mật hệ thống; kịp thời khắc phục các lỗ hổng an ninh mạng.

Các đơn vị quản lý dữ liệu cần tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ thông tin công dân. Nhà trường và phụ huynh đẩy mạnh giáo dục pháp luật, định hướng thanh thiếu niên sử dụng internet an toàn, lành mạnh.

Người dân được khuyến cáo chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, không cung cấp thông tin cho các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực nhiều lớp; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc thu thập, mua bán dữ liệu trái phép…/.