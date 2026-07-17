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Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm 1 bị can tự ra đầu thú

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Sáng 17/7, Nguyễn Thị Diệu Thuý, giáo viên môn Ngữ văn - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng 17/7/2026, Nguyễn Thị Diệu Thuý, sinh ngày 19/10/1980, trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang (giáo viên môn Ngữ văn - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

cand.vn
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