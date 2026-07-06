Những nghi vấn có sự bất thường trong coi thi tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.
Tối muộn 5/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.
Theo đó, ngày 2/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại Hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang. Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Tổ công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.
Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân liên quan (nếu có).
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang: Rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi, làm rõ những nghi vấn, bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định; thông tin kịp thời tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.
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