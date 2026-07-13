Trước giờ chốt đăng ký nguyện vọng 14/7: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang sẽ ra sao?

Bộ GD&ĐT: Thí sinh không vi phạm vẫn được đăng ký, xét tuyển bình thường

Chỉ còn ít giờ trước khi hệ thống đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 đóng lúc 17h ngày 14/7, quyền lợi của hơn 300 thí sinh có kết quả thi đang được cơ quan chức năng rà soát, xác minh trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh và thí sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 vẫn được triển khai theo đúng tiến độ đã công bố. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), khẳng định mọi thí sinh không vi phạm Quy chế thi, đáp ứng các điều kiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của các cơ sở đào tạo đều được đăng ký, tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng như bình thường, kể cả các thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bộ GD&ĐT khẳng định những thí sinh không vi phạm Quy chế thi vẫn được đăng ký, tham gia xét tuyển đại học theo đúng kế hoạch.

Điều này đồng nghĩa, trước thời điểm hệ thống tuyển sinh đóng, những thí sinh chưa bị xác định vi phạm vẫn cần thực hiện đầy đủ việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng để bảo đảm quyền lợi xét tuyển của mình.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa kết luận bất kỳ thí sinh nào tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm Quy chế thi.

Về vấn đề này thầy Vũ Thanh Hòa, hiện đang là giáo viên trường THPT Thăng Long (Hà Nội) cũng cho rằng trong khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, việc cho phép các thí sinh có kết quả thi đang được rà soát tiếp tục đăng ký nguyện vọng là cần thiết để bảo đảm quyền lợi của những trường hợp không có sai phạm. Theo thầy Hòa, đăng ký nguyện vọng chỉ là một bước trong quy trình tuyển sinh, còn việc công nhận kết quả thi và xét tuyển cuối cùng phải căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

"Nếu các em không vi phạm thì phải bảo đảm quyền lợi xét tuyển. Nhưng nếu xác định có gian lận thì phải xử lý nghiêm theo quy chế và dành cơ hội cho những thí sinh xứng đáng. Chỉ cần chênh lệch nửa điểm hay một điểm cũng có thể quyết định đỗ hay trượt ở nhiều ngành học", thầy Hòa nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cho rằng trong khi cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, các thí sinh cần đăng ký nguyện vọng theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Theo ông, đăng ký nguyện vọng và việc xử lý kết quả thi là hai quy trình khác nhau. Việc đăng ký nguyện vọng chỉ thể hiện nhu cầu xét tuyển của thí sinh, còn việc kết quả thi có được sử dụng để xét tuyển hay không sẽ được quyết định trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

"Các em vẫn cứ đăng ký nguyện vọng bình thường. Sau khi có kết luận chính thức thì căn cứ vào kết quả điều tra để xử lý theo đúng quy định", TS Lê Viết Khuyến nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng việc xử lý phải căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng và Quy chế thi, bảo đảm đúng người, đúng hành vi vi phạm, không thể đưa ra quyết định khi chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý.

Bảo đảm quyền lợi nhưng phải giữ vững sự công bằng

Quan điểm của Bộ GD&ĐT và các chuyên gia cho thấy, việc cho phép các thí sinh có kết quả thi đang được rà soát, xác minh tiếp tục đăng ký nguyện vọng không đồng nghĩa với việc mặc nhiên công nhận kết quả thi. Đây là giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi của những thí sinh chưa được xác định có sai phạm, đồng thời không làm gián đoạn kế hoạch tuyển sinh chung của cả nước.

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), việc rà soát dữ liệu thi là cần thiết khi xuất hiện dấu hiệu bất thường nhằm xác định chính xác những trường hợp có liên quan, tránh bỏ lọt sai phạm hoặc xử lý không đúng đối tượng.

"Nếu xác định có hành vi gian lận và có đầy đủ căn cứ thì phải xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, việc xử lý phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, đúng người, đúng hành vi vi phạm, không để những thí sinh làm bài trung thực bị ảnh hưởng quyền lợi", ông Vinh nhấn mạnh.

Ở góc độ tuyển sinh, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu ngay từ đầu không cho các thí sinh đang được rà soát đăng ký nguyện vọng, trong khi sau đó cơ quan chức năng kết luận các em không vi phạm thì quyền lợi xét tuyển sẽ rất khó được khôi phục. Ngược lại, nếu sau này xác định có vi phạm, kết quả thi và việc xét tuyển của các trường hợp liên quan hoàn toàn có thể được xử lý theo Quy chế thi và Quy chế tuyển sinh.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra với cơ quan quản lý không chỉ là bảo đảm quyền lợi của nhóm thí sinh đang được rà soát mà còn phải giữ vững sự công bằng đối với hàng trăm nghìn thí sinh khác tham gia kỳ tuyển sinh năm nay.

Đặc biệt, ở những ngành học có điểm chuẩn cao và mức độ cạnh tranh lớn, nếu kết quả thi của một số thí sinh thay đổi sau kết luận điều tra, việc cập nhật dữ liệu và xử lý kết quả xét tuyển cần được thực hiện kịp thời, đúng quy định, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác cũng như bảo đảm tính minh bạch của toàn bộ quá trình tuyển sinh.

Theo các chuyên gia, đây cũng là lý do mọi phương án xử lý cần được thực hiện trên cơ sở kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, tránh suy diễn hoặc áp dụng các biện pháp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những thí sinh chưa được xác định có sai phạm.