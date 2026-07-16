Thêm động lực cống hiến cho giáo viên, nhân viên trường học ở Hà Tĩnh

Tháng 7, khi các chính sách mới về tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề chính thức có hiệu lực, niềm vui lan tỏa khắp các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh. Với đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục, đây không chỉ là sự cải thiện về thu nhập mà còn là nguồn động viên, khích lệ để mỗi người thêm yên tâm gắn bó với nghề, tiếp tục nâng cao chất lượng công việc.

Chị Lê Thị Oanh - kế toán Trường THCS Xuân Diệu (xã Can Lộc) lần đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề sau gần 33 năm công tác.

Gần 33 năm gắn bó với công tác kế toán trong ngành giáo dục, chị Lê Thị Oanh - kế toán Trường THCS Xuân Diệu (xã Can Lộc) đón nhận niềm vui khi lần đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 22/5/2026, có hiệu lực từ ngày 7/7/2026). Cùng với việc điều chỉnh mức lương cơ sở, thu nhập của chị tăng thêm hơn 3,3 triệu đồng mỗi tháng. Đây là điểm mới nổi bật của nghị định khi mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với đội ngũ nhân sự hỗ trợ giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.

Chị Oanh chia sẻ: "Điều khiến tôi vui không chỉ là thu nhập được cải thiện mà còn bởi những người làm công tác kế toán, văn thư, thư viện, thiết bị hay y tế trường học đã thực sự được ghi nhận đúng vai trò trong hoạt động của nhà trường. Chính sách mới đã tiếp thêm động lực để chúng tôi yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với nghề".

Với nỗ lực của học sinh, tâm huyết của giáo viên, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn vừa đón nhận những kết quả đáng tự hào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Niềm vui từ chính sách mới càng thêm trọn vẹn khi đến đúng thời điểm ngành Giáo dục Hà Tĩnh vừa ghi dấu ấn với những kết quả nổi bật tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đằng sau những thành tích ấy là biết bao ngày tháng miệt mài của đội ngũ giáo viên với những buổi ôn tập miễn phí, những giờ phụ đạo kéo dài đến tối và sự tận tâm dành cho học sinh. Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường học.

Cô Hà Thị Tường - giáo viên Toán, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn cho biết: "Sau khi mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi nghề được điều chỉnh, thu nhập của tôi tăng khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Khoản thu nhập tăng thêm rất đáng quý, nhưng điều khiến chúng tôi vui hơn là nghề giáo tiếp tục nhận được sự quan tâm của Nhà nước. Chính sách mới sẽ tiếp thêm động lực để mỗi thầy cô tiếp tục trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và dành nhiều tâm huyết hơn cho học sinh".

Đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh cũng chung niềm vui đón nhận chính sách mới.

Cùng chung niềm vui ấy, đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh cũng đón nhận chính sách mới như một sự động viên kịp thời. Đây là bậc học có cường độ làm việc cao, giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy, việc được quan tâm về chế độ đãi ngộ càng tiếp thêm niềm tin để đội ngũ yên tâm cống hiến, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở bậc học đầu đời.

Cô Nguyễn Thị Hồng Sa - Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn) thông tin: "Nhà trường có 46 cán bộ, giáo viên và nhân viên, tất cả đều được hưởng lợi từ việc điều chỉnh mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi nghề. Tùy theo hệ số lương và vị trí việc làm, thu nhập của mỗi người tăng từ hơn 1,2 triệu đồng đến khoảng 2,5 triệu đồng mỗi tháng".

Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên (xã Gia Hanh) miệt mài học tập, nâng cao trình độ chuyên môn trong dịp nghỉ hè.

Cùng với việc điều chỉnh tiền lương và mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, đội ngũ giáo viên, nhân viên các trương học Hà Tĩnh tiếp tục đón thêm niềm vui khi công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cũng vừa được hoàn thành. Theo đó, hơn 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên và viên chức làm công tác kế toán, văn thư, thư viện tại các cơ sở giáo dục được xét thăng hạng, tạo cơ sở để nâng hệ số lương và bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Từ điều chỉnh tiền lương, mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đến hoàn thành xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, các chính sách mới đang tạo nên sự đồng thuận và niềm tin trong toàn đội ngũ. Khi quyền lợi chính đáng được quan tâm, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ có thêm điều kiện và động lực để phát huy năng lực chuyên môn, tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.