Tăng lương, người dân phấn khởi nhưng mong giá cả không "té nước theo lương"

Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở được nâng lên từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026.

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đây là căn cứ để tính lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và nhiều chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng nhiều nhóm đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Anh Nguyễn Tiến Thường phấn khởi khi mức lương cơ sở tăng.

Theo bảng tính lương, mức tăng đợt này có thể không tạo ra những con số quá lớn. Nhưng với nhiều người đang làm việc ở cơ sở, đặc biệt là đội ngũ công chức cấp xã, đây là khoản hỗ trợ đáng kể trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Anh Nguyễn Tiến Thường – chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Việc điều chỉnh mức lương cơ sở là sự quan tâm thiết thực đối với đội ngũ công chức, viên chức.

Sau khi điều chỉnh, cá nhân tôi được tăng 700 ngàn đồng/tháng. Đây là nguồn động viên và sự ghi nhận rất thiết thực để đội ngũ cán bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giai đoạn mới".

Cô Trần Thị Vân Khánh - Trường Tiểu học Đồng Môn, phường Trần Phú lo ngại liệu có tình trạng "té nước theo lương".



Cùng chung niềm vui đó, cô giáo Trần Thị Vân Khánh - Trường Tiểu học Đồng Môn, phường Trần Phú phấn khởi cho biết: “Không chỉ riêng tôi, mà tất cả đồng nghiệp, bạn bè đều mong ngóng ngày tăng lương. Bởi giá cả hàng hoá, dịch vụ thời gian qua đã tăng nhiều lần, khiến nhiều người phải thắt chặt chi tiêu. Tăng lương không chỉ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của giáo viên mà góp phần tạo thêm động lực để nhà giáo tận tâm, cống hiến hơn với nghề. Tuy nhiên, điều mà tôi và nhiều người dân lo ngại là liệu có tình trạng "té nước theo lương".

Người hưu trí ở Hà Tĩnh phấn khởi khi nhận lương hưu mới qua tài khoản ngân hàng.

Không chỉ cán bộ, công chức, người hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng cũng vui mừng khi được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp tăng thêm 8%.

Với người cao tuổi, người hưởng trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, khoản tăng thêm tuy không quá lớn nhưng có ý nghĩa trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh, sinh hoạt có tăng.

Bà Nguyễn Thị Kim Lộc: Lương hưu tăng góp phần bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu.

Bà Nguyễn Thị Kim Lộc (77 tuổi, ở phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Khoản lương hưu hàng tháng đã trở thành nguồn thu nhập ổn định, giúp tôi chủ động trong sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe khi tuổi ngày một cao. Tôi rất phấn khởi khi biết lương hưu tăng. Tôi mong muốn Nhà nước cần đồng thời thực hiện các biện pháp điều tiết, kiểm soát giá, không để giá các mặt hàng thiết yếu tăng cao thì việc tăng lương mới có ý nghĩa”.

Ông Trần Thanh Tùng (75 tuổi, ở xã Đức Quang) cho biết, bản thân rất vui khi nghe tin lương hưu được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7. Dù mức tăng không quá lớn nhưng vẫn là nguồn động viên rất thiết thực. Người cao tuổi không còn khả năng lao động nhiều nên bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng giúp giảm bớt áp lực chi tiêu.