Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031

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Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.



Sáng 22/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có ông Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và lãnh đạo tỉnh dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo nạn nhân chất độc da cam.

Ông Nguyễn Minh Nguyên - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh khóa III phát biểu khai mạc đại hội.

Toàn tỉnh hiện có hơn 10.700 hội viên, trong đó trên 5.000 hội viên là nạn nhân chất độc da cam. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã vận động hơn 15 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao hàng chục nghìn suất quà, hỗ trợ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, sinh kế và học bổng cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam...

... và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương khảo sát tình hình thực tế các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh, bước đầu đã có quyết định hỗ trợ, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với 45 nhà, tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Ông Trần Quang Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Bảo trợ xã hội phường Hà Huy Tập tham luận tại đại hội.

Hội tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể các cấp tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nạn nhân bảo đảm kịp thời. Kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định hiện hành, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thành - Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Toàn Lưu trình bày tham luận tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; thảo luận nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó, tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh, theo hướng hiệu quả hướng về cơ sở; Tỉnh hội huy động nguồn lực từ 4 - 5 tỷ đồng; mỗi cấp xã, phường huy động nguồn lực từ 150 - 200 triệu đồng để chăm sóc, giúp đỡ hội viên.

Đại biểu dự đại hội.

Xây mới và sửa chữa 40 - 50 nhà ở cho nạn nhân, con, cháu của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 100% nạn nhân có nhu cầu được cấp xe lăn, 100% nạn nhân được thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết... phối hợp thực hiện tốt chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Ông Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Phạm Xuân Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo đại hội.



Đồng thời, đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, lấy nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm trung tâm của mọi hoạt động; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát đầy đủ các đối tượng, kịp thời tham mưu giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm mọi nạn nhân đủ điều kiện đều được quan tâm, hỗ trợ theo quy định; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân; xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và cải thiện nhà ở, giúp các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Đại hội đã bầu 25 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; ông Nguyễn Minh Nguyên tái cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh lần thứ IV.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.



Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội giai đoạn 2021-2025. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 5 gia đình hội viên.

Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Phạm Xuân Hưng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.



Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân.