Chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027

Lao động trong lĩnh vực dệt may. Ảnh: XC

Theo chia sẻ của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sau cuộc họp, các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã trao đổi, thảo luận và thống nhất tuyệt đối với phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027. Điều đó cho thấy mong muốn của các bên đã có sự gặp nhau trên tinh thần chia sẻ, hài hòa, vừa chăm lo tốt đời sống người lao động, vừa thúc đẩy sản xuất phát triển, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo phương án đã được Hội đồng thống nhất, mức tăng lương tối thiểu vùng bình quân là 7,8%. Theo đó, lương tối thiểu vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng (tăng thêm 390.000 đồng); vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng (tăng thêm 350.000 đồng); vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng (tăng thêm 310.000 đồng); vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng (tăng thêm 340.000 đồng). Phương án này sẽ được trình Chính phủ thông qua.

Trước khi diễn ra phiên đàm phán thứ hai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng là 9,8% và 8,5%, thực hiện từ ngày 1/1/2027. Trong khi đó, chia sẻ với báo giới, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay, đơn vị này mong muốn mức điều chỉnh “trên dưới 5%”, thời điểm tăng từ ngày 1/7/2027 với lý giải việc tăng lương ở mức cao quá sẽ “vất vả cho doanh nghiệp", gây sức ép ngược lại với lao động - việc làm.