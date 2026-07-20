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BHXH Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia.

Chiều 20/7, Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam do đồng chí Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cùng dự buổi làm việc có Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, lãnh đạo các ban nghiệp vụ BHXH Việt Nam.

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Đoàn giám sát làm việc với BHXH tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có 115.918 người tham gia BHXH bắt buộc, 87.123 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 1,2 triệu người tham gia BHYT. Tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 34,99% lực lượng lao động, tỷ lệ tham gia BHTN đạt 19,15%; tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục được duy trì trên 95% dân số.

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Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Đặng Thị Anh Hoa báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. Theo đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 182/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định một số chính sách giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết số 182 đã bổ sung chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi, hộ cận nghèo và các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

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Đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với phát triển đối tượng tham gia, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn duy trì trên 97%; gần 100% người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

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Đại diện Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp.

Việc ứng dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID, VssID và liên thông dữ liệu với cơ sở khám, chữa bệnh giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

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Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam Lương Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu và thành viên đoàn giám sát đã trao đổi và đóng góp các ý kiến về việc thực hiện BHXH, BHYT như: thực hiện, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT; chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian qua.

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Đồng chí Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Quang Phòng đề nghị BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia; quản lý, sử dụng hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT chưa hợp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia và sử dụng quỹ an toàn, hiệu quả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu và chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với tình hình thực tế; phân tích dữ liệu, xác định cụ thể các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và người lao động thuộc diện tham gia nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp trong quản lý đơn vị và người lao động.

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Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các thành viên đoàn giám sát.

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#BHXH Việt Nam #Báo mới Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

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