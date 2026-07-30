Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

BĐBP Hòa Hải kiểm tra mô hình bò sinh kế của chị Trần Thị Mỹ ở thôn Minh Hòa (xã Hương Bình)

Do điểm xuất phát thấp, con nhỏ thường xuyên đau ốm, vợ chồng không có ruộng nương nên cách đây 5 năm, gia đình chị Trần Thị Mỹ (thôn Minh Hòa, xã Hương Bình) thuộc diện hộ cận nghèo. Trước hoàn cảnh đó, Đồn Biên phòng Hòa Hải đưa chị Mỹ vào CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh”, hỗ trợ xây dựng nhà ở, hướng dẫn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Đến năm 2024, gia đình chị đã thoát cận nghèo.

Chị Mỹ chia sẻ: “Những năm qua, tôi được Đồn Biên phòng Hòa Hải hỗ trợ rất nhiều, ý nghĩa nhất là mô hình nuôi bò nái sinh sản. Từ con bê giống trị giá 15 triệu đồng được hỗ trợ theo chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2021, đến nay bò đã sinh 4 lứa, mỗi bê con bán được 9-10 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập quan trọng giúp gia đình vươn lên ổn định cuộc sống”.

BĐBP Hòa Hải động viên gia đình ông Phan Văn Thân ở thôn Thống Nhất (xã Hương Bình) phát triển cây gió trầm.

Không chỉ gia đình chị Mỹ, nhiều hộ khó khăn ở khu vực biên giới xã Hương Bình cũng được cán bộ, chiến sĩ biên phòng hỗ trợ phát triển sinh kế như trồng cây dó trầm, nuôi dê nhốt, chuyển giao kỹ thuật, giúp thu hoạch mùa màng...

Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Hòa Hải đã trao 6 mô hình sinh kế, giúp xây dựng 18 vườn mẫu, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng 700 suất quà với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng và nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng.

BĐBP Hòa Hải động viên cư dân biên giới nhân rộng mô hình vườn mẫu gắn với xây dựng nhà sạch, vườn đẹp để vừa tăng thu nhập, vừa làm đẹp cảnh quan xóm làng.

Trung tá Nguyễn Đức Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: “Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, chúng tôi luôn đồng hành cùng cư dân vùng biên xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống no đủ, bình yên. Các chương trình như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giúp các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống”.

BĐBP Bản Giàng hướng dẫn đồng bào dân tộc Chứt sản xuất rau xanh trong vườn hộ.

Cùng với Đồn Biên phòng Hòa Hải, Đồn Biên phòng Bản Giàng cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm giúp đồng bào dân tộc Chứt phát triển kinh tế. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân; xây dựng vườn ươm cấp phát 12.000 cây gió trầm; cải tạo 1,5 ha đất trồng lúa nước; hỗ trợ hàng chục mô hình sinh kế, xây dựng 8 khu chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giúp thu hoạch mùa màng... Nhờ đó, đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre và Bản Giàng 2 đã tự túc được phần nào nhu cầu lương thực, ý thức lao động từng bước thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.

Thượng tá Dương Thanh Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Chúng tôi luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc Chứt vượt qua đói nghèo, lạc hậu. Ngoài hỗ trợ phát triển sản xuất, tiếp sức cho học sinh đến trường, đơn vị còn huy động nguồn lực xây dựng 5 nhà tình nghĩa, nhà tình thương trị giá hơn 530 triệu đồng; tham gia 2.000 ngày công xóa 24 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người già neo đơn ở các thôn biên giới”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng giúp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình neo đơn ở các thôn biên giới xây dựng nhà ở.

Hiện nay, khu vực biên giới Hà Tĩnh có 23 xã, phường với hơn 128.256 hộ, gần 499.580 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 631 hộ với 1.820 khẩu. Do điều kiện đặc thù, đời sống Nhân dân ở khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao hơn mức bình quân của tỉnh.

Vì vậy, sự đồng hành của bộ đội biên phòng có ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt. Ngoài hai đơn vị tiêu biểu nêu trên thì Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Đồn Biên phòng Đèo Ngang... cũng đang triển khai nhiều mô hình giúp đỡ các đối tượng yếu thế ở khu vực biên giới hiệu quả.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Đèo Ngang tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó ở phường Hoành Sơn.

Để tiếp tục giúp người dân vùng biên vơi bớt khó khăn, BĐBP Hà Tĩnh đang nhận đỡ đầu 48 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng đến hết THPT; nhận nuôi 5 học sinh là con em đồng bào dân tộc Chứt.

Mỗi năm, lực lượng còn hỗ trợ hàng trăm mô hình sinh kế, khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người nghèo, trao tặng hàng nghìn suất quà trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi năm toàn lực lượng cũng đã huy động nguồn lực để xây dựng 4-5 nhà đồng đội, 5-6 nhà đại đoàn kết và tham gia sửa chữa 12-15 nhà tạm, nhà dột nát.

BĐBP Thiên Cầm đồng hành cùng ngư dân bám biển, vươn khơi để ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) khẳng định: “Đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi xác định giúp người dân có sinh kế, ổn định cuộc sống cũng chính là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nhân rộng các mô hình hiệu quả, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng khu vực biên giới phát triển, giàu mạnh, bình yên, bền vững”.