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Bắt đầu thu nhận mẫu ADN hơn 16.300 thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Phan Cúc - Đức Thanh
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(Baohatinh.vn) - Việc triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tạo cơ sở xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Hà Tĩnh.

Sáng 3/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh.

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Tại cụm số 1, tại hội trường Công an phường Thành Sen (số 247 đường Vũ Quang), lực lượng chức năng dự kiến thu nhận hơn 3.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ thuộc các xã, phường: Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú, Cẩm Bình, Đông Kinh, Đồng Tiến, Hồng Lộc, Lộc Hà, Mai Phụ, Toàn Lưu, Thạch Hà, Thạch Khê, Thạch Lạc, Thạch Xuân và Việt Xuyên.
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Sáng 3/7, thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đã có mặt tại điểm lấy mẫu để hoàn tất thủ tục và thực hiện việc lấy mẫu theo kế hoạch.
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Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga nhấn mạnh: "Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm". Đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra khoa học, chính xác, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân".
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Ông Phan Huy Thêm (phường Thành Sen), thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, đại diện các gia đình liệt sĩ chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động khi được Nhà nước quan tâm, tổ chức lấy mẫu ADN để phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Đây là niềm hy vọng của nhiều gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm. Chúng tôi mong việc đối sánh ADN sẽ sớm mang lại kết quả, giúp xác định được danh tính các liệt sĩ, để thân nhân vơi bớt nỗi day dứt và có điều kiện chăm lo phần mộ chu đáo hơn".
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Quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ theo các bước: tiếp nhận, đối chiếu thông tin; xác định đối tượng ưu tiên; thu nhận mẫu sinh phẩm; niêm phong, lưu trữ và chuyển giám định theo đúng quy định.
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Cán bộ tiến hành thu mẫu sinh phẩm theo đúng tiêu chuẩn.
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Tại cụm số 3, đặt tại Hội trường Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Thọ, lực lượng chức năng dự kiến thu nhận hơn 4.100 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ các xã: Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thịnh, Đức Quang, Hương Sơn, Kim Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Tứ Mỹ, Thượng Đức, Mai Hoa và Vũ Quang.
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Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, động viên thân nhân liệt sĩ phối hợp thực hiện đúng quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, góp phần bảo đảm chất lượng mẫu và nâng cao hiệu quả công tác giám định, đối sánh.
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Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng bộ, khẩn trương góp phần quan trọng xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/7 – 7/7, Hà Tĩnh sẽ tiến hành lộ trình triển khai cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm với hơn 16.300 mẫu:

  • Hội trường Công an phường Thành Sen, số 247 đường Vũ Quang.
  • Hội trường UBND phường Nam Hồng Lĩnh, số 92 đường Nguyễn Xuân Linh, TDP 5 Nam Hồng.
  • Hội trường Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Thọ (UBND thị trấn Đức Thọ cũ), số 112 đường Yên Trung.
  • Hội trường UBND xã Hương Khê, số 01 đường Mai Phì, thôn 3.
  • Hội trường UBND xã Kỳ Anh, thôn Đồng Tiến.

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Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

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