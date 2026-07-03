Bắt đầu thu nhận mẫu ADN hơn 16.300 thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Quốc gia thịnh vượng từ mỗi gia đình hạnh phúc 28/06/2026 05:03 Chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng" của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay khẳng định tầm quan trọng của mỗi mái ấm trong sự phát triển của đất nước. Tại Hà Tĩnh, xây dựng gia đình hạnh phúc đang trở thành nền tảng quan trọng để vun đắp nguồn lực con người và phát triển bền vững.

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm 26/06/2026 17:13 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.

Đề xuất điều chỉnh thời gian tính hưởng lương hưu 26/06/2026 15:26 Bộ Nội vụ đề xuất làm tròn thời gian đóng khi tính mức hưởng lương hưu với người có tháng lẻ tới 0,25 năm, đảm bảo công bằng quyền lợi giữa các nhóm.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế 26/06/2026 15:00 Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định mỗi năm một lần làm lại ủy quyền lương hưu 24/06/2026 10:21 Trong 2 phương án liên quan đến quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp cho người thân, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hiệu lực tối đa của giấy ủy quyền là 12 tháng.

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa 23/06/2026 14:45 Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.

Nhiều nhóm lao động đóng bảo hiểm cao hơn từ 1/7 21/06/2026 12:00 Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, kéo theo mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhiều nhóm lao động và người tham gia bảo hiểm tăng tương ứng.

Gắn giảm nghèo bền vững với nâng chất nông thôn mới 20/06/2026 05:27 Thực hiện tốt các chương trình, phong trào, kế hoạch giảm nghèo đã giúp xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) chăm lo tốt hơn cho đối tượng yếu thế và nâng chất nhiều tiêu chí trong xây dựng NTM.

Nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 19/06/2026 10:46 BHXH Hà Tĩnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.

Gần 200 cán bộ, trưởng thôn ở Lộc Hà được tập huấn về công tác giảm nghèo 18/06/2026 10:08 Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Xây dựng quy định mới về phân bổ biên chế công chức từ cấp xã đến Trung ương 17/06/2026 17:12 Bộ Nội vụ đề xuất số lượng công chức sẽ chịu tác động bởi nhiều yếu tố như: Dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm, mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị làm việc...

Mức lương của chủ tịch UBND cấp xã từ ngày 1/7/2026 là bao nhiêu? 15/06/2026 09:04 Kể từ ngày 1/7/2026, mức lương của chủ tịch UBND cấp xã sẽ có sự điều chỉnh theo quy định mới về mức lương cơ sở. Vậy mức lương của chủ tịch UBND xã từ ngày 1/7/2026 là bao nhiêu?

Hoán đổi ngày làm việc, dịp Quốc khánh nghỉ 5 ngày 14/06/2026 05:53 Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày từ 29/8 đến hết 2/9 gồm 2 ngày chính thức, nghỉ hàng tuần cộng hoán đổi một ngày làm việc.

[Motion graphic] Từ 1/7, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trường hợp nào không phải nộp thêm tiền? 11/06/2026 11:25 Từ ngày 1/7, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

[Motion graphic] Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2026 05/06/2026 15:00 Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, do đó, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ có sự thay đổi.

Chính thức có công thức mới tính lương hưu, trợ cấp từ 1/7 02/06/2026 17:20 Bộ Nội vụ ban hành thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ 1/7 tới đây tương ứng với mức tăng 8%.

Hành động thiết thực vì sức khỏe thị lực cộng đồng ở Hà Tĩnh 02/06/2026 16:00 Sáng 2/6, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức lễ triển khai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi".

Tiết kiệm gần 5,4 tỷ đồng nhờ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến 31/05/2026 09:30 5 tháng đầu năm 2026, nhờ đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, Hà Tĩnh tiết kiệm gần 5,4 tỷ đồng chi phí in ấn, sao lưu, lưu trữ hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

BHXH tự nguyện - “của để dành” cho tương lai 30/05/2026 06:00 Sau 18 năm triển khai, chính sách BHXH tự nguyện khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội để lao động tự do tại Hà Tĩnh được tiếp cận và tham gia hệ thống an sinh xã hội.

Gõ cửa từng nhà, lan tỏa chính sách an sinh 29/05/2026 12:30 Những ngày này, cán bộ ngành BHXH Hà Tĩnh đồng loạt xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 36,2% lực lượng lao động tham gia BHXH 25/05/2026 19:32 BHXH tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHXH, BHYT để đến năm 2030 đạt mục tiêu có 36,2% lực lượng lao động tham gia BHXH và thực hiện BHYT toàn dân.

Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20-80% 24/05/2026 07:11 Theo Nghị định số 182/2026/NĐ-CP, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20-80%.

Hàng loạt chế độ an sinh dự kiến tăng từ 1/7 23/05/2026 07:26 Từ 1/7, người đóng BHXH chưa đủ điều kiện hưởng hưu trí được bổ sung vào lộ trình tăng lương hưu, trợ cấp hưu trí xã hội; chuẩn ưu đãi người có công dự kiến tăng 8%.

Vấn đề hôm nay: Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng? 21/05/2026 20:00 Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Làm gì để chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: “Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?”

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 21/05/2026 05:17 UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trùng lặp, bỏ sót.

Kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo 18/05/2026 08:35 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/2026/NQ-CP về việc kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo.

Lương hưu và trợ cấp tăng 8% từ 1/7 17/05/2026 11:06 Chính phủ tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, đồng thời nâng mức hưởng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng với một số người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Chính phủ chốt tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7 17/05/2026 07:24 Chính phủ tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, áp dụng từ 1/7.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố 30 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài 15/05/2026 08:27 Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 30 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.