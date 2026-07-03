Bắt đầu thu nhận mẫu ADN hơn 16.300 thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tạo cơ sở xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Hà Tĩnh.
Sáng 3/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh.
Quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ theo các bước: tiếp nhận, đối chiếu thông tin; xác định đối tượng ưu tiên; thu nhận mẫu sinh phẩm; niêm phong, lưu trữ và chuyển giám định theo đúng quy định.
Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, động viên thân nhân liệt sĩ phối hợp thực hiện đúng quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, góp phần bảo đảm chất lượng mẫu và nâng cao hiệu quả công tác giám định, đối sánh.
Theo kế hoạch, từ ngày 3/7 – 7/7, Hà Tĩnh sẽ tiến hành lộ trình triển khai cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm với hơn 16.300 mẫu:
Hội trường Công an phường Thành Sen, số 247 đường Vũ Quang.
Hội trường UBND phường Nam Hồng Lĩnh, số 92 đường Nguyễn Xuân Linh, TDP 5 Nam Hồng.
Hội trường Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Thọ (UBND thị trấn Đức Thọ cũ), số 112 đường Yên Trung.
Hội trường UBND xã Hương Khê, số 01 đường Mai Phì, thôn 3.
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