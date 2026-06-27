Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 16 liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Việc cấp lại và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
Sáng 27/6, Sở Nội vụ phối hợp với UBND các xã Trường Lưu, Gia Hanh tổ chức lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ được cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công".
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, các địa phương đã trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 7 liệt sĩ của xã Trường Lưu và thân nhân 9 liệt sĩ của xã Gia Hanh được cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công".
Lãnh đạo Sở Nội vụ và các xã Trường Lưu, Gia Hanh trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho các thân nhân gia đình liệt sĩ.
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và các địa phương gửi lời thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Các liệt sĩ được cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" trong đợt này là những trường hợp bằng bị mất, bị thiếu thông tin do mờ chữ, bị hư hại được quy định tại Điều 24 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Việc cấp lại và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
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