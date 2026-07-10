Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 16 liệt sĩ ở phường Sông Trí

Chiều 10/7, Sở Nội vụ phối hợp với UBND phường Sông Trí tổ chức lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ được cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công".

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và phường Sông Trí đã trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 16 liệt sĩ của phường được cấp lại bằng.

Đại diện các đơn vị gửi lời thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sông Trí Đoàn Thị Mỹ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các liệt sĩ được cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" trong đợt này là những trường hợp bằng bị mất, thiếu thông tin do mờ chữ, hư hại được quy định tại Điều 24 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, phường Sông Trí trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho các thân nhân gia đình liệt sĩ.

Việc cấp lại và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.