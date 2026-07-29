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Xã hội

Tìm thấy thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

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Lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số quy tập được lên 144 bộ hài cốt.

Chiều 28/7, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại vị trí thứ hai trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP. Hồ Chí Minh).

Khu vực khai quật được mở rộng trên cơ sở thông tin do các nhân chứng cung cấp kết hợp với kết quả khảo sát thực địa.

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Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Dù thời tiết mưa nắng thất thường gây nhiều khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn huy động 3 máy đào, di dời hơn 80m³ đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Công tác tìm kiếm được thực hiện với quyết tâm đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện lên khỏi lòng đất chu đáo, cẩn trọng.

Quá trình tìm kiếm trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 10 hài cốt đơn và một mộ tập thể gồm 9 hài cốt), cùng một số di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 28/7, lực lượng chức năng quy tập được tổng cộng 144 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh triển khai từ đầu tháng 7, là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành - nơi nhiều chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được chôn cất tập thể.

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Việc phát hiện thêm hố chôn tập thể thứ hai cho thấy khu vực này vẫn còn nhiều khả năng lưu giữ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời mở ra hy vọng tiếp tục tìm thấy thêm các liệt sĩ trong thời gian tới.

vtcnews.vn
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#hài cốt liệt sĩ #Công viên Lê Thị Riêng

Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

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