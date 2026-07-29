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Lấy mẫu ADN 63 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Việc lấy mẫu ADN từ 63 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

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Đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Tiếp tục triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", sáng 29/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành khai quật, thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài, phường Thành Sen.

Tham dự có các đồng chí: Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

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Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hoa tại tượng đài liệt sĩ.
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Đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài hiện có khoảng 1.300 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, có 63 phần mộ chưa xác định danh tính.
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Tổ khai quật lấy mẫu liệt sĩ toàn khâu quán triệt các nội dung trước khi thực hiện nhiệm vụ.
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Việc khai quật, thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đồng thời thể hiện sự tri ân, tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ.
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Sau khi hoàn tất, các mẫu hài cốt sẽ được bảo quản, bàn giao cho cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN; đồng thời thông tin từng phần mộ và mẫu hài cốt được số hóa để phục vụ đối chiếu, xác minh danh tính.

Theo kế hoạch, việc khai quật, thu nhận mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài diễn ra trong hai ngày 29 và 30/7. Sau đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thu nhận mẫu đối với 8 phần mộ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) và 1 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh (xã Kỳ Khang), phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước ngày 30/8/2026.

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Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

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