Lấy mẫu ADN 63 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

(Baohatinh.vn) - Việc lấy mẫu ADN từ 63 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Tiếp tục triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", sáng 29/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành khai quật, thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài, phường Thành Sen.
Tham dự có các đồng chí: Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Theo kế hoạch, việc khai quật, thu nhận mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài diễn ra trong hai ngày 29 và 30/7. Sau đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thu nhận mẫu đối với 8 phần mộ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) và 1 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh (xã Kỳ Khang), phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước ngày 30/8/2026.
Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong quá trình lấy mẫu ADN, lực lượng chức năng phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác và an toàn.
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