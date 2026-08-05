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Các xã, phường Hà Tĩnh đã thành lập 827 tổ bảo vệ an ninh trật tự

Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, UBND các xã, phường đã thành lập 827 tổ bảo vệ ANTT với tổng số 5.443 thành viên.

Chiều 5/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Công an tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và việc bố trí tổ ANTT tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

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Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/7/2026, toàn tỉnh xảy ra 92 vụ cháy, làm 1 người bị thương nhẹ trong quá trình chữa cháy, thiệt hại về tài sản khoảng 13,377 tỷ đồng và 14,43 ha rừng, thực bì; xảy ra 2 vụ nổ, làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã tham gia cứu nạn cứu hộ 16 vụ tai nạn, sự cố.

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Đại tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) báo cáo tình hình, kết quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) được tổ chức gồm 1 đơn vị cấp phòng và 9 đơn vị cấp đội. Toàn tỉnh có 9.722 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; thành lập và duy trì hoạt động 827 đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố với 5.977 thành viên.

Trước tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn luôn tiềm ẩn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ về PCCC&CNCH; tham mưu tổ chức thực tập 11 phương án cứu nạn cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động tổ chức khảo sát, nắm tình hình giao thông, nguồn nước, địa bàn, tiến hành xây dựng các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, rà soát, xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn về cháy nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao...

Tiếp đó, đại diện Công an tỉnh đã báo cáo tình hình bố trí tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, UBND các xã, phường đã thành lập 827 tổ bảo vệ ANTT với tổng số 5.443 thành viên.

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Thượng tá Nguyễn Ngọc Sáng - Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) báo cáo việc bố trí tổ ANTT tại các thôn, tổ dân phố.

Công an tỉnh cũng đã tham mưu dự thảo tờ trình của UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xin chủ trương xây dựng nghị quyết "Quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh".

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Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ phát biểu tại buổi làm việc.
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Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tích cực thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng thời, đưa ra một số ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo tờ trình liên quan tới việc bố trí tổ bảo vệ ANTT.

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Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật PCCC&CNCH; xây dựng giải pháp phòng ngừa phù hợp với từng nhóm đối tượng; rà soát việc kết nối, truyền tin báo cháy. Đồng thời, đề nghị Sở Công Thương tăng cường kiểm tra hệ thống điện tại cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư.

Liên quan đến dự thảo tờ trình về bố trí tổ bảo vệ ANTT, cần sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật.

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Tags:

#Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh #Tổ ANTT tại cơ sở #Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh #Đảm bảo ANTT #An toàn PCCC

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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