Theo nguồn tin, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Hương Bình, Phúc Trạch

Dựa trên các nguồn tin do chính quyền địa phương, Nhân dân, nhất là các cựu chiến binh cung cấp, chúng tôi tổ chức khảo sát, xác minh thực địa, xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập. Khi có đủ căn cứ, lực lượng sẽ cơ động đến hiện trường để khai quật.

Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng, vì vậy, chúng tôi luôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ chính quyền và Nhân dân địa phương. Chúng tôi mong, thời gian tới sẽ tiếp tục tiếp nhận được thêm nhiều nguồn tin có giá trị để tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường xưa, đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ công tác lấy mẫu ADN, xác định danh tính và chăm lo phần mộ đảm bảo chu đáo.

Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh