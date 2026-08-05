Theo nguồn tin, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Hương Bình, Phúc Trạch

(Baohatinh.vn) - Từ nguồn tin do chính quyền, người dân cung cấp, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với hy vọng quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn các xã Hương Bình, Phúc Trạch.
Mỗi lớp đất được các thành viên đội quy tập bóc tách cẩn trọng nhằm phát hiện các dấu tích, di vật còn lưu lại.
Tại hiện trường, nhiều người dân đến từ các địa phương khác nhau, trong đó có người dân tỉnh Nghệ An đã mang theo những nguồn tin, tư liệu liên quan để hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm, quy tập. "Trước đây, khi anh trai tôi là liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, hy sinh năm 1965, gia đình nhận được giấy báo tử. Cùng với giấy báo tử, gia đình được cung cấp một sơ đồ mô tả vị trí chôn cất 2 phần mộ mang tên anh trai tôi và liệt sĩ Nguyễn Lai tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (cũ) - nay là xã Phúc Trạch. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa xác định được chính xác 2 phần mộ là ở vị trí nào. Hôm nay, tôi mang những thông tin mình có đến trao đổi với lực lượng chức năng, hy vọng sẽ góp phần tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu ADN hai phần mộ liệt sĩ" - ông Nguyễn Văn Ái (tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
Tại các vị trí được xác định, sau khi hoàn tất các nghi lễ theo phong tục truyền thống, lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng tiến hành các phần việc. Có những vị trí, đội quy tập đã đào sâu hơn 1,5 m với hy vọng tìm thấy hài cốt, dấu tích các liệt sĩ.
Những lớp đất sau khi được bóc tách đều được kiểm tra kỹ lưỡng, với mong muốn không bỏ sót bất kỳ dấu vết, di vật hay kỷ vật nào liên quan đến các liệt sĩ.
Dựa trên các nguồn tin do chính quyền địa phương, Nhân dân, nhất là các cựu chiến binh cung cấp, chúng tôi tổ chức khảo sát, xác minh thực địa, xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập. Khi có đủ căn cứ, lực lượng sẽ cơ động đến hiện trường để khai quật.
Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng, vì vậy, chúng tôi luôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ chính quyền và Nhân dân địa phương. Chúng tôi mong, thời gian tới sẽ tiếp tục tiếp nhận được thêm nhiều nguồn tin có giá trị để tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường xưa, đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ công tác lấy mẫu ADN, xác định danh tính và chăm lo phần mộ đảm bảo chu đáo.
Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
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