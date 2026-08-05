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Theo nguồn tin, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Hương Bình, Phúc Trạch

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Từ nguồn tin do chính quyền, người dân cung cấp, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với hy vọng quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn các xã Hương Bình, Phúc Trạch.

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Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, những ngày này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo các nguồn tin do chính quyền và Nhân dân cung cấp. (Trong ảnh: Các thành viên Đội quy tập cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Hương Bình).
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Theo lời kể của bà Tô Thị Tình (SN 1948, thôn Hương Châu, xã Hương Bình), trước đây, khi công tác tại Trạm Y tế xã Hương Châu (cũ), bà đã trực tiếp chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ tại khu vực dưới chân đồi tràm thuộc địa phận thôn Hương Châu hiện nay. Qua quá trình xác minh, chính quyền địa phương nhận thấy nguồn tin có cơ sở nên đề xuất Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập.
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Tại vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành khoanh vùng, đo đạc, đào thăm dò từng khu vực theo đúng quy trình kỹ thuật. "Khu vực này trước đây là đất nông nghiệp. Qua nhiều năm, người dân đã nhiều lần sử dụng máy móc để san gạt mặt bằng phục vụ canh tác và trồng keo tràm. Vì vậy, địa hình, hiện trạng khu đất đã thay đổi đáng kể, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh, tìm kiếm" , ông Đặng Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình cho biết.
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Mỗi lớp đất được các thành viên đội quy tập bóc tách cẩn trọng nhằm phát hiện các dấu tích, di vật còn lưu lại.
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Tại xã Phúc Trạch, qua xác minh, có 2 nguồn tin về vị trí chôn cất 2 liệt sĩ tại khu vực đồi Cây Lim và trong khuôn viên vườn của một hộ dân. Ngay trong sáng 5/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm, quy tập theo các nguồn tin này.
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Tại hiện trường, nhiều người dân đến từ các địa phương khác nhau, trong đó có người dân tỉnh Nghệ An đã mang theo những nguồn tin, tư liệu liên quan để hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm, quy tập. "Trước đây, khi anh trai tôi là liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, hy sinh năm 1965, gia đình nhận được giấy báo tử. Cùng với giấy báo tử, gia đình được cung cấp một sơ đồ mô tả vị trí chôn cất 2 phần mộ mang tên anh trai tôi và liệt sĩ Nguyễn Lai tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (cũ) - nay là xã Phúc Trạch. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa xác định được chính xác 2 phần mộ là ở vị trí nào. Hôm nay, tôi mang những thông tin mình có đến trao đổi với lực lượng chức năng, hy vọng sẽ góp phần tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu ADN hai phần mộ liệt sĩ" - ông Nguyễn Văn Ái (tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
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Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên nỗ lực xâu chuỗi các nguồn tin do chính quyền, Nhân dân cung cấp nhằm xác định chính xác vị trí chôn cất liệt sĩ.
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Tại các vị trí được xác định, sau khi hoàn tất các nghi lễ theo phong tục truyền thống, lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng tiến hành các phần việc. Có những vị trí, đội quy tập đã đào sâu hơn 1,5 m với hy vọng tìm thấy hài cốt, dấu tích các liệt sĩ.
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Những lớp đất sau khi được bóc tách đều được kiểm tra kỹ lưỡng, với mong muốn không bỏ sót bất kỳ dấu vết, di vật hay kỷ vật nào liên quan đến các liệt sĩ.
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Sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng sự phối hợp của chính quyền và Nhân dân các địa phương đang mở ra thêm hy vọng tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ.
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Trong sáng 5/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Phúc Trạch. Hài cốt sau đó được bàn giao cho chính quyền địa phương để thực hiện các nghi thức truy điệu, an táng theo quy định. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần làm vơi đi những trăn trở sau chiến tranh mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trên hành trình ấy, mỗi nguồn tin do chính quyền, Nhân dân cung cấp đang thắp lên thêm hy vọng về việc tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường xưa.

Dựa trên các nguồn tin do chính quyền địa phương, Nhân dân, nhất là các cựu chiến binh cung cấp, chúng tôi tổ chức khảo sát, xác minh thực địa, xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập. Khi có đủ căn cứ, lực lượng sẽ cơ động đến hiện trường để khai quật.

Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng, vì vậy, chúng tôi luôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ chính quyền và Nhân dân địa phương. Chúng tôi mong, thời gian tới sẽ tiếp tục tiếp nhận được thêm nhiều nguồn tin có giá trị để tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường xưa, đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ công tác lấy mẫu ADN, xác định danh tính và chăm lo phần mộ đảm bảo chu đáo.

Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Video: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin do chính quyền và Nhân dân cung cấp.

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