Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã quy tập 1.563 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 9 mộ tập thể

Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (Tuyên Quang).

Theo báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 24-30/7/2026, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ công tác tìm kiếm.

Trong tuần, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ đạo các quân khu, tỉnh, thành phố rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân cung cấp; tổ chức họp nhóm chuyên môn rà soát hồ sơ các mộ liệt sĩ tập thể.

Cùng với đó, giải pháp nhắn tin trên diện rộng thông qua các nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone được triển khai nhằm vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ban Chỉ đạo quốc gia cũng đề nghị các địa phương không thực hiện nhắn tin riêng để tránh trùng lặp thông tin.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, bảo đảm phục vụ nhiều hoạt động trọng điểm như lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức (Đồng Nai); kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM); tham dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" và lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (Tuyên Quang).

Đến nay, toàn chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 1.563 hài cốt liệt sĩ, gồm 539 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Đáng chú ý, các lực lượng đã phát hiện và xử lý 9 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tập thể tại Tuyên Quang và 4 mộ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Riêng trong tuần từ ngày 24-30/7, các lực lượng đã quy tập thêm 81 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lấy mẫu gần 89.000 mộ liệt sĩ

Cùng với công tác tìm kiếm, việc lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai với quy mô lớn.

Đến nay, các địa phương đã tổ chức lấy mẫu tại 88.889 mộ liệt sĩ, trong đó có 61.887 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỉ lệ 69,62%.

Trong lĩnh vực giám định ADN, Cục Quân y đã tham gia làm việc với Cục Người có công (Bộ Nội vụ) về điều chỉnh địa bàn tiếp nhận và giám định ADN đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ.

Viện Pháp y Quân đội hiện đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 16.760 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 16/17 tỉnh, thành phố, hiện còn tỉnh Lâm Đồng chưa bàn giao

Các chuyên gia đã thực hiện tách chiết 146 mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó xác lập được 31 trình tự ADN ty thể và xác định danh tính thành công 2 trường hợp liệt sĩ.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều địa bàn trọng điểm.

Đến nay, các lực lượng đã rà phá được 10.225,9 ha trên tổng diện tích 22.725 ha, đạt khoảng 45% kế hoạch.

Tại khu vực lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang), nơi còn nhiều dấu tích chiến trường và nguy cơ vật nổ sót lại, đã rà phá được 3.875,8 ha trên tổng số 4.460 ha, đạt 86,9%.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước, ưu tiên các địa bàn trọng điểm trong nước; đồng thời tăng tốc việc lấy mẫu ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin.

Bộ Quốc phòng sẽ tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình, quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ, thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ tập thể; bảo đảm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn quy trình xét nghiệm ADN theo công nghệ mới, sẵn sàng tiếp nhận và chuyển giao các kỹ thuật giám định hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.